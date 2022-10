En guise de punition, Apple suspend les playlists de Kanye West

Mais où est Kanye jQuery36107781020337317319_1666972076580

Les essentiels de Kanye West ont disparu d'Apple Music (mais pas les albums !)

Kanye West Essentials

Kanye West Video Essentials

juste des commentaires horribles

s’ils veulent agir ou non

J’ai perdu deux milliards de dollars en un jour, et je suis toujours en vie. C’est un discours d’amour, Je vous aime toujours. Dieu vous aime toujours, l'argent n’est pas qui je suis, le peuple est qui je suis

Les albums sont toujours disponibles !

Pour le moment, c’est Kanye West qui se voit puni par la firme, suite à des propos haineux et antisémites, proférés à de multiples reprises par le rappeur.Ainsi après Adidas, Gap ou encore Balenciaga, Apple Music vient de supprimer les playlists qu’il avait mis en place. Ainsi, leset autresont disparu du service musical de Cupertino.Pour l’heure, Apple n’a rien indiqué de plus et n’a fait aucun commentaire, que ce soit pour la suppression des playlists ou pour évoquer des actions futures sur l’ensemble du service Apple Music.De son côté,. Tout en reconnaissant avoir fait, le service renvoie la balle dans le camps du label, précisant que c’était à eux de déciderLes remous ne sont de toute façon pas terminé pour Monsieur West. En effet, ses comptes Instagram et Twitter ont été suspendus momentanément. Hier Instagram l’a autorisé à revenir, etCependant sur son compte Instagram (à présent débloqué), il a précisé, s’adressant à Ari Emanuel (un agent de stars américain qui avait appelé toutes les entreprises à cesser oute collaboration) :