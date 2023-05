Nostalgie ! Le jeu Captain Bumper fait son retour sur Mac (démo disponible)

Captain Bumper 2.0 : le retour

Captain Bumper,. Le développeur et créateur de jeux vidéo Richard Soberka, également fondateur du studio français Macrun annonce la disponibilité de Captain Bumper en version 2.0. Cette édition remaniée du jeu paru en 2001 propose de nombreuses améliorations bienvenues afin de redonner des couleurs au titre, et de permettre de s'y adonner à nouveau dans les meilleures conditions.Au menu de cette v2.0, la compatibilité avec l'ensemble des Mac depuis Mavericks jusqu'à macOS 13 Ventura, un code entièrement réécrit en 64 bits au sien d'un affichage s'adaptant aux moniteurs modernes, ainsi qu'un gameplay optimisé avec la refonte de la détection des collisions et des contrôles.Le jeu vous demandera toujours de prendre le contrôle de votre coucou de combat afin d'atteindre la fin des différents niveaux tout en récupérant quelques bonus et en vous débarrassant des vils Aliens. Nous vous attendez pas à un titre de l'ère moderne, vous seriez déçus, mais les amateurs de jeux à l'ancienne pourrait y trouver leur compte et en profiter pour se remémorer quelques bons souvenirs.(oui, la nostalgie a un prix).