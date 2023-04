Nintendo va réparer les Joy-Con de la Switch, même hors garantie !

Nintendo prend en charge la réparation des Joy-Con dans davantage de pays

Y compris une fois la garantie passée

Nintendo se donne pour mission de proposer des produits robustes de la plus haute qualité et de les améliorer continuellement. Pour cette raison, et jusqu'à nouvel ordre pour les clients ayant acheté le produit en question dans l'EEE, le Royaume-Uni ou la Suisse, Nintendo se chargera de faire réparer gratuitement le stick de la manette Joy-Con dans un centre de réparation Nintendo officiel en cas de bug de réactivité de celui-ci. Cette offre est également valable en cas d'usure normale, même si la garantie constructeur de 24 mois de Nintendo est arrivée à expiration. En tant qu'acheteur du produit, la garantie constructeur n'affecte pas vos droits statutaires garantis par la législation de protection des consommateurs. L'offre décrite ici vient s'adjoindre à ces droits.

Comment appairer les Joy-Con sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV

Le Joy-Con Drift est une vraie plaie pour les joueurs adeptent de la Switch. Pour rappel, ce problème très fréquent touche les sticks des manettes et vous l'avez probablement déjà rencontré si vos Joy-con ne sont pas de toute première jeunesse, y compris si vous être très soigneux avec votre matériel. LSi certains utilisateurs réussissent à retrouver un comportement normal avec un bon nettoyage, ce n'est qu'une question de temps avant que le problème ne réapparaisse, et que la seule solution soit de les envoyer en réparation, ou d'en acheter de nouveau (et ils ne sont pas donnés).Selon le communiqué officiel de Nintendo :Nintendo propose donc cette prise en charge dans les pays de l'union européenne, mais également en Suisse et au Royaume-Uni (ce qui n'était pas le cas auparavant), y compris une fois la garantie passée. La firme de Kyoto met quelques conditions tout à fait normales à cette réparation. Ne seront pas pris en charge les manettes qui auront été ouvertes ou réparées par une entreprise autre que Nintendo et ses partenaires officiels, si le Joy-Con Drift a été causé par une utilisation anormale, si les manettes ont été louées ou utilisées à des fins commerciales, ou si elles ont été endommagées par un accessoire non autorisé.. La réparation a été assez rapide, de l'ordre de quelques jours, les deux fois où j'ai eu besoin de faire appel à ce service. Reste à savoir si les nouveaux éléments de remplacement ne présente plus cette fragilité, où s'il faudra les envoyer à nouveau en réparation dans quelque temps.Pour cela, et comme pour les manettes Xbox de Microsoft et PlayStation de Sony,(ou dans les Réglages Système de macOS Ventura et non plus les Préférences Système),(le petit bouton noir et rond sur la tranche de chaque Joy-Con) afin de les voir apparaitre et de pouvoir les appairer.Il sera possible d'appairer un seul Joy-Con, qui pourra alors être utilisé de manière autonome, ou le coupler avec le second pour obtenir un seul contrôleur (il est également possible de séparer les deux pour jouer à plusieurs avec une seule paire de Joy-Con en appuyant simultanément sur les boutons capture d'écran et accueil)., ce qui permettra aux possesseurs de Switch de ne pas avoir à racheter une manette pour jouer sur les produits Apple, pratique.