Firmament, le nouveau jeu des créateurs de Myst, est disponible sur Mac et PC

Firmament débarque sur Mac et PC

Une offre de lancement sur Steam et GOG

Firmament Cyan Worlds 39.99€

Le projet de ce jeu s'appuyant sur l'expérience acquise avec Myst, Riven et Obduction a séduit 18 420 contributeurs et rassemblé 1 433 161 dollars sur les 1 285 000 dollars demandés. Un joli succès ! cette nouvelle aventure narrative pleine de mystères et d'énigmes sera également déclinée ultérieurement sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PSVR 2 (la date n'est pas encore connue).pour les joueurs équipés d'un casque Meta Rift et Rift S, Meta Quest 2 (via le Quest Link), HTC Vive, et Valve Index.Le joueur sera accompagné dans cette aventure par(pratique pour le gameplay en VR). Selon notre lecteur Puppy (que nous remercions) qui a contribué au succès de la campagne Kickstarter, le jeu tourne sur un iMac 5K de 2017 avec un Intel Core i7 et une Radeon Pro 580 en 5120 x 2880 avec les réglages graphiques en Moyen.. Le titre dispose de sous-titres en français et nécessite un Mac sous macOS Ventura 13.3, une puce Apple Silicon ou Intel i5, 8 Go de RAM et 20 Go d'espace de stockage libre. Le jeu est également proposé sur le Mac App Store, mais sans la ristourne de l'offre de lancement.