Que nous réserve Apple Arcade ce mois-ci ?

Il sera donc possible de s'adonner à quatre nouveaux titres ce mois-ci :d'Outfit7 Limited débarquera le 8 septembre et proposera aux joueurs et aux joueuses de s'occuper d'animaux virtuels. Au menu, coupes de cheveux dans le vent, habits de lumière, et plats à gogo, mais également énigmes et mini jeux. Le jeu sera disponible sur iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 13.0 minimum et occupa 194,7 Mo d'espace de stockage.du studio Gale Start LLC sera quant à lui disponible le 15 septembre et demandera aux amateurs de redonner vie à une vieille maison japonaise et à son jardin. Comme dans d'autres jeux à succès du même genre, les saisons et événements rythmerons le gameplay, et il faudra compléter les quêtes confiées par le chef du village. Le jeu sera disponible sur iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum, Mac sous macOS 11.0 minimum, ou Apple TV sous tvOS 13.0 minimum et le jeu occupera un petit 71,3 Mo d'easpce de stockage.d'Ironhide est prévu pour le 22 septembre et devrait ravir les fans de Tower Defense. Il faudra donc faire preuve de tactique et de stratégie tout en choisissant les bonnes unités et les éléments adéquats afin de survivre aux différentes batailles. Le jeu nécessite 333,3 Mo d'espace de stockage sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS 13.0 minimum, un Mac sous macOs 11.0 minimum ou une Apple TV sous tvOS 13.0 minimum.de Tilting Point clôturera cette fournée le 29 septembre et permettra aux joueurs d'endosser le costume de James Bond sous licence officielle. L'agent 007 devra alors déjouer les piège mental de Blofeld, le chef de SPECTRE au sein d'un jeu d'aventure bourré de références et de personnages emblématiques comme Q, M et Moneypenny. Le titre pèse 919,1 Mo et sera jouable sur iPhone, iPad, iPod touch, Made t Apple TV., dont Jetpack Joyride 2, WHAT THE CAR?, Cityscapes: Sim Builder, Angry Birds Reloaded, Hello Kitty Island Adventure et bien d'autres.