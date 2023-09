Dolby Atmos, SSD de 8To et une sourdine pour la PlayStation 5

Jusqu'à 8To 8 To de stockage interne pour la PS5

L'emplacement M.2 de la PS5

Sourdine et Dolby Atmos

La dernière version du système de la PlayStation 5 permet doncalors qu'il fallait auparavant se contenter de 4 To. ce point pourra être une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent disposer en permanence de leurs jeux et dont la collection dépasse la capacité maximum actuelle de la console.La mise à jour apporte également, y compris sur les titres utilisant la technologie Tempest 3D Audio. Quelques petits changements bienvenus ont également été implémentés, comme le fait de pouvoir modifier le volume ou de mettre en sourdine le bruit de la console lorsqu'on l'allume ou l'éteint (merci !), de nouvelles options d'accessibilité, ainsi que la simplification des invitations et l'ajout d'emojis pour les messages. La nouvelle mise à jour du système est en Corus de déploiement et tous les utilisateurs devraient rapidement pouvoir en profiter.