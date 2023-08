iPhone 15 : les prévisions plutôt pessimistes de Sony

Le pessimisme de Sony

Nous nous attendions à ce que le marché des smartphones commence à se redresser à partir de la seconde moitié de cet exercice, mais nous nous attendons désormais à ce que cela ne se produise pas avant au moins l'année prochaine.

Des mois sous tension

Sony, qui fabrique tous les capteurs pour l'appareil photo de l'iPhone, vient même de lâcher une petite bombe. Pour le Japonais,. Un changement de taille par rapport à son point de vue précédent selon lequel le marché des smartphones se redresserait au second semestre de cette année.Elle fait ainsi écho à. En effet, Luca Maestri a bien appris de la crise de l'iPhone (et de l'action en justice qui a suivi) : il a préciséLes prochaines semaines s'annoncentpour la firme californienne. Le contexte économique n'est pas vraiment au beau fixe quelques jours après la présentation des résultats de la firme. Même si ces derniers sont excellents, ils sont restés, et ce, pour le troisième trimestre consécutif.Pour autant, l'iPhone 15 sera-t-il un flop ? On peut en douter au vu des milliards arrivant dans les caisses de Cupertino. Mais on pourrait parler de(en valeur monétaire ou en nombre d'unités vendues ?). Les consommateurs pourraient choisir de. Ou encore décaler son achat, voire souscrire à un programme de la firme.Tim Cook a d'ailleurs dit jeudi dernier que. En attendant, l'action AAPL continue sa lente descente en dessous la barre des 3000 milliards de dollars avec un saut dans le vide très marqué, le 4 août dernier, date des derniers résultats.