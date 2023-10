Une vieille manette de Nintendo 64 vendue aux enchères à plus de 1000 euros !

Plus de 1000 euros pour une manette de Nintendo 64 !

La manette de Liam a été commercialisée à la fin des années 1990 par Foxdata dans le cadre d’une gamme de quatre designs différents. Cette gamme est devenue de plus en plus recherchée sur le marché du jeu vidéo. Au vu des informations disponibles, on estime que Foxdata a produit environ 800 manettes personnalisées avec quatre designs, ce qui rend la manette de Liam rare avec plus ou moins de 200 exemplaires existants

L’histoire remonte à la fin des années 90, lorsque le jeune Liam Clousdale reçoit une manette pour son 14e anniversaire,, qu’il a utilisée tout au long de sa jeunesse avant de la ranger dans un carton. Ce n’est que récemment que Liam -devenu plombier- tombe par hasard sur une vente similaire alignant les zéros.Il décide alors depour récupérer la sienne et la faire estimer chez Hansons, une maison de vente aux enchères renommée spécialisée dans les jouets et les jeux vidéo.Résultat, cette dernière a été estimée à environ 1 000£ () et sera mise en vente le 17 octobre prochain chezen Angleterre. En effet, David Wilson-Turner, responsable chez Hansons, a expliqué :