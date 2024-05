Les SSD pour Xbox Series S et X au meilleur prix pour les French Days !

Extension de stockage WD dès 70€ !

FD10

Appliquer

Si Sony a opté pour un emplacement SSD au format M.2 afin d'étendre le stockage de sa PlayStation 5,. Ces SSD peuvent s'avérer fort pratiques si vous souhaitez installer de nombreux titres sur vos consoles, surtout avec la taille de certains jeux dépassant allègrement les 100 Go. Si les tarifs sont élevés, y compris pour des SSD NVMe aussi rapides que celui installé par Microsoft au sein de ses dernières consoles, les French Days permettent d'en profiter au meilleur tarif.En effet, les modules Seagate coûtent actuellement 163,93 euros pour 1 To et 119,50 euros pour 512 Go. Le modèle conçu par Western Digital est quant à lui proposé au tarif de 123,39 euros pour 1 To et 70,18 euros pour 512 Go. Dans tout les cas (sauf pour le modèle Seagate en 2To), pour profiter de ces remises,