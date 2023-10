Le Streaming de jeu PS5 en approche pour les abonnés Premium

Du Streaming de jeux PS5 pour les abonnés Premium

déchaine les passions

En France dès le 23 octobre

Selon Sony, le PlayStation Plus lancé il y a un peu plus d'un an, mais il semblerait que la formule Premium, coûtant deux fois le prix que l'offre de base (16,99 euros par mois, contre 8,99 euros pour la formule Essential), peine un peu à convaincre les joueurs, et on les comprend. Qu'à cela ne tienne, la firme a récemment ajouté une centaine de films du catalogue Sony Pictures Core etAttention toutefois,(dommage) mais bien uniquement depuis la dernière console du constructeur. Cela permettra par exemple de s'adonner à un des jeux compatibles sans avoir à télécharger une centaine de Go, et le tout jusqu'en 4K HDR à 60 images par seconde avec l'ensemble des fonctionnalités offertes pour le jeu en natif sur la console (gestion du Tempest Audio 3D et des manettes DualSense, enregistrements de l'écran).Selon le communiqué officiel, le service sera disponibleLa fonctionnalité sera accessible en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Tchéquie, Danemark, Finlande,, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Chypre, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis.La liste exacte des jeux compatibles n'est pas encore complète (plusieurs centaines selon Sony), mais vous pourrez compter au lancement sur des titres comme Marvel's Spider-Man :