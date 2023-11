Nouvelle PlayStation 5 : ce qui change, et ce qui ne change pas !

Nouvelle PlayStation 5 : ce qui change

Ce qui ne change pas

Plusieurs Youtubers, dont Linus Tech Tips et Dave2D ont reçu. Nous le savions déjà le format change pour cette version Slim qui ne porte pas son nom, avec des consoles plus compactes d'environ 30% (358 × 96 × 216 mm pour la version de base et 358 × 80 × 216 mm pour la Digital Edition) et un poids en baisse de 18 ou 24% selon la version (3,2 ou 2,6 kg).De même, les deux versions proposent(1 port USB-C et 1 port USB-A auparavant) et embarquent 1 To de stockage interne (contre 825Go auparavant), ce qui ne sera un mal vu la taille que peuvent atteindre certains jeux. Les coques latérales se séparent en deux avec une partie supérieure brillante et une inférieure mate, permettant par la même occasionpour la modique somme de 119,99 euros (la coque inférieure avec la fente adéquate est vendue dans le pack et il faut impérativement une connexion internet pour activer le lecteur une fois ce dernier installé).Nous apercevons également l. Selon Linus Tech Tips ce dernier est légèrement plus silencieux en général mais plus bruyant du côté du lecteur optique que l'ancienne version. Dernier changement, le socle n'est plus fourni dans la boîte, mais une nouvelle version chromée est proposée en option à 29,99 euros.Certains espéraient que la puce serait gravée plus finement afin d'abaisser la consommation et de chauffer un peu moins. Selon les premiers démontages,. Bien évidemment, la console propose exactement la même puissance,L'équipe de Linus a mesuré une consommation une fois un jeu en arrière-plan et sur la page d'accueil d'un peu moins de 160W., que ce soit pour la planète ou votre compte bancaire.Enfin, et même si je risque de me faire houspiller dans les commentaires (c'est de bonne guerre), il y a une dernière chose qui ne change pas : je veux évidemment parler de la laideur (cela reste éminemment subjectif, bien entendu) de cette console ^^. Les deux versions