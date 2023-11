Voici le nouveau Steam Deck (écran OLED, meilleure autonomie) !

De l'OLED pour le Steam Deck

2 à 8 heures

2 à 12 heures

Valve répond aux demandes des utilisateurs

Valve présente doncoffrant une luminosité passant de 400 à 600 cd/m² en SDR et grimpant à 1 000 cd/m² en HDR (la version LCD ne prend pas en charge le HDR). La définition de 1 280 x 800 reste identique au modèle originel, mais la diagonale passe de 7 à 7,4 pouces et le taux de rafraîchissement monte à 90 Hz sur l'OLED, contre 60 Hz sur l'écran LCD.Le nouveau modèle passe également au Wi-Fi 6E et au Bluetooth 5.3, contre Wi-FI 5 et Bluetooth 5.0, et sa batterie de 50 Wh (48 Wh auparavant) offre(contre 7nm pour la même puissance), passant deselon la firme, soit de plus 30 à 50% en usage réel, toujours selon le constructeur. Les mensurations restent les mêmes avec un boitier de 298 × 117 × 49 mm, mais la console perd 29 grammes dans l'opération (la dalle OLED est plus légère) passant de 669 à 640 grammes.Avec cette nouvelle version, Valve tente(outre la puissance, mais les gamers en veulent toujours plus), avec(le ventilateur est plus imposant et les composants chauffent moins).Le tarif baisse pour les versions LCD en 64 et 512 Go (369 et 469 euros) tant qu'il y a du stock, et. Les nouveaux modèles seront disponibles dès le 16 novembre et une version limitée est également proposée avec une coque transparente et des touches d'orange, mais pas sur notre territoire (US et Canada).