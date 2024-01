Un SSD rapide avec un dissipateur compatible PlayStation 5 chez Corsair

Corsair MP600 Elite

Compatible avec toutes les PlayStation 5

Le nouveau venu de la gamme Corsair est un modèle M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 au format 2280 (22 mm de long pour 80 d large, le format le plus courant) embarquant des puces de mémoire flash 3D NAND TLC affichant une endurance allant jusqu'à 1 200 TBW (pour Terabytes Written), un chiffrement AES 256 bits et. Ces chiffres ne seront évidemment atteints que sur des machines dotées d'un port M.2 PCIe 4.0 (malheureusement aucun Mac), mais la rétrocompatibilité avec le PCIe 3 permettra également de saturer la bande passante disponible sur les boîtiers Thunderbolt 3/4 et USB4.Pour rappel, la console de Sony permet d'installer un SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 dans l'emplacement idoine de la PlayStation 5 afin d'en étendre les capacités de stockage., les titres sont de plus en plus volumineux, et le stockage d'origine de 825 Go (1To sur la dernière mouture), certes rapide, peut vite être saturé si vous désirez installer plusieurs titres gourmands en espace de stockage.