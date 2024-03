Quelles sont les nouvelles fonctions de la PlayStation 5 ?

De nouvelles fonctions pour la PS5

Pro Gamer

Écran partagé et luminosité de l'indicateur d'alimentation

Sony propose dès aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour la PlayStation 5 numérotée 9.0 et pesant un peu plus d'1 Go. Le principal changement offert par cette nouvelle mouture est(la versionvendue la modique somme de 239 euros) grâce à l'usage d'un nouvel algorithme. d'apprentissage automatique.Selon Hideaki Nishino, vice-président senior de l'expérience utilisateur chez Sony Interactive Entertainment, le nouvel algorithme permet deDe plus, le haut-parleur intégré au sein des manettes pourra diffuser du son à un volume plus élevé.Parmi les autres nouveautés, on trouve l'amélioration de la fonction Partage d'écran permettant au spectateur d'interagir avec le joueur grâce, et ainsi de dessiner des indices ou de mettre en évidence certains objets afin, par exemple, de le mettre sur la bonne voie.Enfin,(Bright, le niveau utilisé sur la version actuelle du logiciel, Medium ou Dim). Notons toutefois qu'il ne sera pas possible de l'éteindre complètement, ce qui pourrait pourtant satisfaire certains utilisateurs, dont votre serviteur. La mise à jour vers cette version 9.0 devrait ses faire automatiquement, mais il sera également possible de l'installer en se rendant dans les Paramètres, puis dans l'onglet Système, Logiciel Système, Paramètres et mise à jour du logiciel système.