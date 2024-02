Sony active les passkeys dès aujourd'hui pour les comptes PlayStation !

PlayStation adopte les passkeys

Passkey remplace le mot de passe et permet une connexion plus rapide, plus simple et plus sécurisée à votre compte PlayStation Network. Il vous permet d'accéder à votre compte sans mot de passe. Au lieu de cela, vous vous connectez via votre appareil mobile ou votre ordinateur en utilisant la même méthode pratique de déverrouillage de l'écran de l'appareil, comme une empreinte digitale, une analyse faciale ou un code PIN.



L'usage des passkeys accélère la connexion en supprimant l'étape de saisie d'un mot de passe, vous permettant ainsi d'accéder plus rapidement à vos jeux.



Les passkeys réduisent également la vulnérabilité associée aux systèmes traditionnels basés sur un mot de passe : il ne peut pas être deviné ni réutilisé, est lié à votre compte PlayStation Network et vous seul pouvez y accéder.



Les passkeys sont plus sûrs que les mots de passe car ils résistent au phishing et à d’autres types de cyberattaques comme les violations de données.

Un futur sans mot de passe grâce au passkeys

La firme japonaise annonce ainsi que. Il sera ainsi possible de se connecter à un compte depuis le Web, sur une des applications ou directement sur la console grâce à Face ID, Touch ID ou le code de déverrouillage d'un appareil Apple compatible. Les passkeys s'appuient sur les enclaves sécurisées des appareils et sur la reconnaissance biométrique. Cette technologie permet ainsi un accès aux comptes plus sécurisé que les mots de passe traditionnels car elle permet d'éviter l'interception d'un code envoyé par SMS, ou le vol de mot de passe.Avec les passkeys, une technologie développée par l'Alliance FIDO dont font partie des firmes comme Apple, Google ou encore Microsoft,. il sera en effet envisageable de remplacer le mot de passe traditionnel et l'authentification à deux facteurs par un token qui sera stocké au sein de l'enclave sécurisée de votre appareil, et qui sera convoqué au moment de l'authentification via Touch ID ou Face ID (sur les produits Apple).