Voulez-vous d'une IA qui vous aide dans les jeux et pour les réglages ?

Nvidia G-Assist

Une aide en jeu et pour optimiser les réglages

Nvidia a donc dévoilé G-Assist, une intelligence artificielle pensée pour accompagner les joueurs dans leurs aventures. Dans la vidéo de démonstration, Nvidia prend l'exemple d'un joueur s'adonnant au titre Ark : Survival Ascended et qui demande à haute voix à l'IA en langage naturel quelle est la meilleure arme qu'il pourrait se procurer à ce stade du jeu.Sur ce point, la fonctionnalité de Nvidia estavec l'exemple de Minecraft. Il n'est pas certains que tous les joueurs souhaitent être ainsi pris par la main pendant leur partie, mais la fonctionnalité étant optionnelle, il suffira de ne pas y avoir recours (ou de se retenir du mieux que l'on peut, voire de mentir et de jurer vos grands dieux que vous n'y avez jamais touché).Autre exemple, l'IA de Nvidia pourra. G-Assist pourra par exemple suggérer d'activer un plus haut taux de rafraîchissement pour l'écran si l'ordinateur est capable d'afficher le nombre d'images par seconde adéquat. Les plus expérimentés se rappelleront du nom G-Assist, puisque la firme l'avait déjà utilisé pour un poisson d'avril, où le joueur pouvait laisser le contrôle de la partie à la machine pendant qu'il dégustait sa pizza (ce que ne sait pasfaire le vrai G-Assist).Cette option pourrait tout de même être intéressante pour certains utilisateurs. En effet, dans certains titres,. Certains jeux permettent d'avoir un aperçu de l'impact des réglages en temps réel, comme le portage PC de Ghost of Tsushima pour ne citer que le plus récent, mais c'est loin d'être une généralité.