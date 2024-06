Voici la Game Boy ultime, par le papa de l'Oculus !

ModRetro Chromatic : la Game Boy Ultime ?

Ressortez vos cartouches !

Vous êtes nostalgique de l'époque Game Boy et fan absolu de la petite console portable de Nintendo ? Vous n'êtes pas seul, et Palmer Luckey,L'homme qui est connu pour avoir(Facebook à l'époque), avoir fondé la firme Anduril qui a conçu un drone de comba, ainsi que son goût pour la controverse, reste ainsi un joueur dans l'âme.Avec. Selon son concepteur, l'écran IPS en 160x144 pixels reprend au pixel près la structure de celui de la Game Boy Color originelle afin d'offrir la meilleure expérience possible.La console n'a pas été pensée pour la remplir de ROMs, maiset elle pousse le bouchon jusqu'à offrir la possibilité de jouer à plusieurs grâce au port Link et une liaison en filaire, des boutons en PBT, un port USB-C et une sortie casque en mini jack 3,5mm. Palmer Luckey indique qu'une version de Tetris a été développée en interne et sera livrée avec chaque console. L'homme promet que d'autres jeux, dont certains titres qui avaient été annulés sur la console de Nintendo seront également proposés.L'autonomie est de 24 heures avec trois piles AA, et il sera possible d'opter pour une batterie rechargeable via le port USB-C (la console devrait également pouvoir faire le plein de piles rechargeables par ce biais et proposer une sortie vidéo)., avec de premières livraisons prévues pour les fêtes de fin d'année.