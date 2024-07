Le Xbox Cloud Gaming est disponible sur les Fire TV Stick 4K

Le Xbox Cloud Gaming arrive sur les Fire TV Stick d'Amazon

Une offre intéressante

En sus des consoles de la firme et des Mac et PC, des smartphones et tablettes (parfois avec une Webb App comme sur iOS et iPadOS), de certaines TV connectées (dont les Samsung à partir de 2020) et de boitiers Android TV (mais malheureusement pas sur l'Apple TV),C'est une assez bonne nouvelle. En effet, les Fire TV Stick sont assez bon marché, et permettent donc de s'adonner aux jeux du catalogue du Game Pass Ultimate tout en dépensant le moins possible.Pour rappel,Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 1 euros pour les 14 premiers jours (puis 14,99 euros par mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais.Une fois inscrit,) Sur iOS/iPadOS, il sera possible de toucher l'icône de partage une fois sur le site afin de placer un raccourci vers le service sur l'écran d'accueil.(la fibre et du Wi-Fi 6 dans l'exemple en vidéo ci-dessus), et permet de s'adonner à de nombreux titres qui ne sont pas disponibles sur notre plateforme, depuis des machines qui ne sont pas forcément dotées d'une carte graphique adaptée aux jeux vidéo.