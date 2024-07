Microsoft ajoute GeForce Now à sa boutique de jeux Xbox

La boutique Xbox intègre le service GeForce Now

Les jeux du PC Game Pass sur GeForce Now

En sus de permettre de jouer à son catalogue en streaming pour les abonnés au Game Pass Ultimate via le XboX Cloud Gaming (qui est toujours en bêta),Le déploiement est en cours selon Microsoft, mais la nouvelle option ne s'affiche pas sur les machines (les US ont certainement été les premiers a en profiter).Cela permettra donc aux joueurs abonnés à la formule Ultime de GeForce Now de profiter des titres de la boutique Xbox. En effet, avec la formule GeForce Now Ultime, il est possible de jouer en 4K en activant le ray tracing et avec un taux de rafraîchissement culminant à 240 Hz, contre seulement du 1080p à 60 Hz via le Xbox Cloud Gaming.Pour rappel,, basées sur l'architecture Ada Lovelace gravée en 4 nm par TSMC. Pour 19,99 euros par mois, les utilisateurs disposent donc d'une puissance de calcul en hausse, équivalente selon la firme à la RTX 4080 dotée d'une puce AD103-300 avec 9 728 cœurs CUDA et de 16 Go de GDDR6X avec une bande passante atteignant 720 Go/s., la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique), de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique. La fréquence de rafraîchissement pourra également atteindre 240 Hz -contre 120 Hz auparavant.