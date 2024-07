L'émulateur PlayStation Gamma sur iPhone s'améliore : voici les nouveautés

Gamma : un émulateur PlayStation 1 sur iPhone et iPad

Pour rappel, Gamma a été concocté par le développeur Benjamin Stark (rien à voir avec Winterfell), plus connu sous le pseudo de ZodTTD, un nom qui devrait parler aux amateurs d'émulation puisqueL'interface vous rappellera certainement Delta si vous l'avez essayé, ce qui est tout à fait normal, puisque les deux développeurs se sont appuyés sur des travaux communs.Le développeur a mis en ligne plusieurs mises à jour depuis le lancement, avec à la clé la possibilité d'opter pour, une amélioration du rendu audio en jeu, la prise en charge de l'émulation du multitap, cet accessoire qui permettait de jouer à 4 à certains titres,(pour les jeux s'étalant sur plusieurs galettes)l, l'intégration des codes de triche, ainsi que l'optimisation des manettes et l'amélioration de la gestion de nombreux jeux.L'émulateur de ZodTTD contient tout le nécessaire (il n'est pas utile d'aller télécharger le BIOS de la console),(pour rester dans la légalité, vous devez disposer d'une copie physique de ces jeux, ce qui sera bien évidemment le cas de tous les utilisateurs).Une fois les ROMs récupérées,, avant de les lancer. Nous avons pu essayer Rayman, Spyro the Dragon oui encore WipEout sans aucun souci, avec une bonne fluidité, même si mes souvenirs ont étrangement appliqué automatiquement un puissant filtre antialiasing sur les graphismes, qui picotent pas mal.L'émulateur nécessite 96,3 Mo d'espace de stockage libre (sans compter les ROMs pour s'adonner aux jeux) sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum.