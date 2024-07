Ceci est une manette de PlayStation !

L'histoire incroyable d'une console rarissime

Un des prototypes de la console

Une manette de chimère

Si les passionnés d'histoire vidéoludique le savent, nombreux sont ceux qui ignorent que. Le géant de Kyoto lorgnait alors sur la maitrise des CD-ROM de Sony afin de permettre à la Super NES de lire des disques en sus des traditionnelles cartouches. Sony fera d'ailleurs une annonce officielle au CES de 1991, qui sera démentie dans la foulée par Nintendo (la firme de Kyoto est spécialiste de la chose).Plusieurs centaines de prototypes sont tout de même confectionnés avant que les deux partenaires ne se volent dans les plumes et que le projet soit finalement abandonné (Nintendo aurait alors approché Philips, et les prototypes auraient été détruits).(Palmer Luckey, grand collectionneur de ce qui touche aux jeux vidéo et à l'origine du casque VR Oculus cédé pour 2 milliards de dollars à Facebook, aurait tenté d'acheter un exemplaire conservé un temps par Olaf Olafsson, un ancien cadre de Sony, avant d'être vendu pour 75 dollars à Terry Diebold).La société spécialisée Heritage Auctions proposera donc. Reste à savoir quel sera le prix que seront réellement prêts à payer les collectionneurs pour ce véritable artefact vidéoludique. Si l'on garde en mémoire qu'une cartouche de Super Mario Bros peut atteindre les 2 millions de dollars , ou encore qu'un passionné peut débourser sans trembler quelque 870 000 dollars pour une (certes magnifique et assez particulière) cartouche du premier Zelda, rien n'est impossible.Quoiqu'il en soit, nous seront fixés dans quelques semaines quant à la valeur potentielle de cette manette, qui ressemble pourtant à s'y méprendre à celle de la Super NES. Petite précision,. Les changements apportés aux manettes des prototypes semblent ne pas être que cosmétiques. Vous ne tromperez malheureusement personne avec votre relique sans valeur (autre que sentimentale).