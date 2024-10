Télétravail : pourquoi les employés d'Ubisoft sont-ils en grève ?

Back to work !

on l’a tous reçu au même moment dans l’open space, on s’est regardés avec de grands yeux et, passé la stupeur, les premiers “Alors, quand est-ce qu’on fait grève ?” ont fusé

C'est une décision qui est assez injuste. On revient sur un droit que les salariés ont acquis récemment. Entre-temps, on a des collègues qui ont déménagé, qui ont acheté des maisons... Comment vont-ils faire quand il s'agit de revenir trois jours par semaine ? On a aussi des collègues qui sont en télétravail pour des raisons de santé. Il y a mille raisons et elles sont toutes bonnes

Une décision perçue comme injuste

Ubisoft a en effet décidé d'un retour d'au moins trois jours par semaine en présentiel obligatoire pour les 4 000 salariés français.. D'autant que ces derniers l'ont appris un matin de mi-septembre en ouvrant un simple mail annonçant la dénonciation des droits au télétravail pour les 19 000 salariés du groupe et un retour majoritaire au bureau.. Pierre-Étienne Marx, délégué du Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV) chez Ubisoft, raconte :Même son de cloche chez Marc Rutschlé, délégué syndical Solidaires informatique :Cette mesure est perçue comme arbitraire, voire punitive, d'autant qu'il faut. Par exemple, 14 % des effectifs sont en télétravail permanent au siège de Saint-Mandé (Val-de-Marne), 10 % dans le grand studio parisien, encore 25 % quatre jours à domicile. Il existe même un accord d'entreprise permettant d'organiser le temps de travail à 60 % en distanciel, davantage si le manager était d’accord.Pour autant, certains salariés précisent qu'ils ne pourront pas revenir en présentiel dans cette amplitude, certains résidant à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'affectation et envisage même de quitter l'entreprise. Or le départ de certains salariés au profil atypique pourraient même -selon les syndicats-. Pour le moment les négociations sur l'accord de télétravail sont toujours en cours et il faudrait aussi régler d'autres sujets qui fâchent, comme les conditions de travail, la pression ou la question des salaires !