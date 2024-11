Resident Evil 2 débarque sur iPhone et Mac le 10 décembre

Moi quand y a plus de lait dans le frigo

Un classique revisité qui continue de cartonner

moderne

RESIDENT EVIL 2 Capcom Télécharger

Une version optimisée pour les appareils Apple

Moi quand j'ai trouvé qui n'a pas remis du lait au frigo

Capcom continue à croire en l’iPhone et au Mac

Cela dit, il faut relativiser le côté. Ce remake de Resident Evil 2 est sorti en 2019. Bien qu’il s’agisse d’un excellent titre, rappelons qu’il modernise un jeu initialement paru en 1998.Avec un gameplay remis au goût du jour, des graphismes de qualité et une narration plus immersive, le jeu a déjà séduit des millions de joueurs. Résultat ?On y suit Leon S. Kennedy, jeune policier idéaliste, et Claire Redfield, une étudiante déterminée, dans leur lutte pour survivre à l’épidémie qui ravage Raccoon City. Si vous ne l’avez jamais testé, c’est peut-être l’occasion rêvée, d’autant plus que la version française sera disponible dès sa sortie.Dès le 10 décembre (la fiche du jeu indique le 31, mais elle sera probablement mise à jour sous peu), Resident Evil 2 sera disponible sur iPhone 15 Pro, iPhone 16 , iPad et Mac équipés d’une puce M1 ou plus récente. Pour les indécis,Le jeu prend en charge l’achat universel et la progression croisée : commencez une partie sur iPhone, poursuivez-la sur votre Mac, et inversement. Le jeu devrait peser 22 Go sur votre appareil, vous pouvez commencer dès maintenant à faire du tri sur votre appareil.Petite nouveauté pensée pour le mobile : un mode de tir automatique sera ajouté pour simplifier les affrontements pour les joueurs sur écran tactile. EtMême si Capcom a déjà porté d’autres titres comme Resident Evil 7 , Resident Evil 4 et Village sur iOS, les ventes n’ont pas été très encourageantes. Malgré tout,Cependant, seules les dernières générations d’appareils Apple seront compatibles. Si votre iPhone est un peu daté, il faudra sans doute envisager un renouvellement.Dans tous les cas, avec son gameplay intense et son ambiance inimitable, Resident Evil 2 reste un incontournable du survival horror.Si vous possédez déjà un appareil Apple compatible, cela pourrait valoir le détour, ne serait-ce que pour revivre l’une des meilleures expériences du genre.