Microsoft confirme sa future console portable Xbox

Visuel généré par IA

Un projet de console portable sur les rails

Des prototypes en cours et une stratégie d’attente

Les spéculations autour d’une console portable Xbox ne sont pas nouvelles

entièrement natifs

Plus de jeux mobiles et d’acquisitions

Dans une interview avec Bloomberg, Phil Spencer a confirmé que l’entreprise travaille sur des prototypes pour une future console portable Xbox. Ce projet s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier l’offre matérielle de Microsoft, en s’orientant vers un format permettant aux joueurs de profiter des jeux Xbox de manière plus mobile. Bien que ce projet soit un doux rêve pour de nombreux fans, Spencer a précisé que cette console est encore loin d’être commercialisée et quePour l’instant, Microsoft n’a pas fixé de date de sortie pour cette potentielle console portable. Phil Spencer a expliqué que les équipes étudient le marché afin de déterminer les fonctionnalités idéales pour ce type de dispositif. Microsoft souhaite avant tout s’appuyer sur les tendances actuelles et sur l’évolution de l’expérience de jeu pour définir son concept. En attendant,, avec pour objectif d’optimiser l’intégration de ses services sur des appareils comme la ROG Ally d’Asus En mars 2024, le journaliste Jez Corden de Windows Central avait déjà affirmé que Microsoft travaillait sur des prototypespour une console portable. Selon ses sources, ces prototypes marqueraient une rupture avec les modèles antérieurs et s’aligneraient davantage sur des consoles portables populaires telles que la Steam Deck. Spencer a également laissé entendre, pour répondre aux besoins des joueurs en matière de flexibilité et de portabilité.Outre l’expérimentation dans le domaine des consoles portables, Microsoft explore aussi des opportunités de croissance dans le secteur du jeu mobile. Avec l’acquisition d’Activision Blizzard en 2023, la société cherche à renforcer sa position sur ce marché en diversifiant ses collaborations, notamment en Asie. En parallèle,, bien que des ajustements soient encore nécessaires en raison des restrictions actuelles sur les plateformes mobiles d’Apple et de Google.