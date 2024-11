Tencent 3D One : une sorte de 3DS avec un écran géant de 11 pouces ?

Ah ben oui c'est grand 11 pouces !

Un écran XXL pour une console portable ?

Les manettes se détachent, comme sur la Nintendo Switch. Et tant mieux vu que tenir l'appareil pendant des heures pourrait être assez pénible.

La 3D sans lunettes, moui…

Un beau bébé quand même

Un concept prometteur mais compliqué

La Tencent 3D One frappe surtout très fort avec un écran de 11 pouces en 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une dalle immense qui promet des visuels super fluides.Peut-être même un peu trop pour une console qu’on est censé tenir en main. On peut déjà imaginer le poids et la difficulté à jouer confortablement pendant des heures, mais pourquoi pas.Sous le capot, la bête embarquera le processeur Intel Core Ultra 7 258V de la série Lunar Lake , 32 Go de mémoire LPDDR5X et une carte graphique Intel Arc 140V.Mais le combo écran + puissance pose une question évidente : quelle sera l’autonomie avec une batterie qui, malgré une recharge rapide à 100W, devra alimenter tout ce bazar ?Le gros pari de cette console, c’est surtout son affichage en 3D stéréoscopique sans lunettes. Grâce à des capteurs qui suivent vos yeux et ajustent l’image en temps réel, Tencent promet une immersion totale.Alors oui, ici, c’est ici un peu plus sophistiqué, mais l’idée reste la même. Et tout comme la 3DS , on peut se demander combien de jeux seront vraiment optimisés pour profiter de cette fonction.Autre souci : l’affichage 3D demande beaucoup de ressources, ce qui pourrait limiter les performances ou vider la batterie en un clin d’œil.Avec ses manettes détachables, la 3D One se veut hybride, entre tablette et console. Sur le papier, l’idée est séduisante.Nous n’avons encore pas d’information sur un ordre de prix, de disponibilité, mais on vous tiendra bien sûr au courant !