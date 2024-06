Un premier émulateur Nintendo 3DS sur iPhone, mais gare aux performances

Folium : le premier émulateur 3DS sur iPhone

Une App à 5,99€

Folium Jarrod Norwell 5.99€

Après Delta pour les Nintendo NES, SNES, N64, Game Boy Color et Advance et DS, Gamma pour la PlayStation originelle ou encore RetroArch qui cumule de nombreuses plateformes, voici venirNotons que Folium prend également en charge la Game Boy et la DS, mais ces plateformes sont déjà disponibles sur certains émulateurs concurrents, qui eux sont gratuits (ou presque pour Delta qui exige de passer par l'AltStore en Europe, et donc de payer l'abonnement à 1,80 euros par an ).Avant de vous fendre des 5,99 euros demandés pour Folium,. Ainsi, Apple interdit toujours de compiler du code à la volée (JIT, pour Just-In-Time), mettant en avant des risques pour les utilisateurs et la sécurité de ses appareils. Or, lorsque les émulateurs sont privés de cette fonction, les performances peuvent fortement en souffrir. Ainsi, Folium semble offrir de bonnes performances si vous disposez d'un appareil récent, mais peut être à la peine sur des machines plus anciennes, y compris sur un pourtant vaillant iPhone 12 Pro De même, l(l'App n'est pas encore optimisée pour les tablettes de Cupertino). Folium prend en charge les manettes, mais ne propose que peu de paramètres et options afin de personnaliser l'expérience. Certains regrettent par exemple l'absence de mode permettant de passer plus rapidement certaines séquences un peu longuettes, ou encore les cheat codes. Gageons que le développeur Jarrod Norwell saura répondre à ces attentes via des mises à jour.Le programme nécessite 50,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPod touch sous iOS 15.0 minimum, ou un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 12.0 minimum. Notons que l'App est également compatible avec le Vision Pro.