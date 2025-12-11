Virés pour avoir discuté sur Discord ? Le scandale GTA 6 qui fait trembler Rockstar
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar Games est dans la tourmente au Royaume-Uni. Après avoir licencié 31 développeurs de GTA 6 fin octobre, le studio fait face à une enquête gouvernementale. Le Premier ministre Keir Starmer qualifie l'affaire de « profondément préoccupante ».
Fin octobre 2025, Rockstar Games a licencié 31 employés travaillant sur GTA 6 dans ses studios britanniques et canadiens. Les postes touchés concernent des artistes, animateurs, testeurs QA, programmeurs, designers et producteurs, répartis entre Édimbourg, Dundee, Lincoln et Toronto. Le studio justifie ces départs par des
L'IWGB ne mâche pas ses mots : il s'agirait de
L'affaire a pris une dimension politique quand Chris Murray, député travailliste d'Edinburgh East and Musselburgh, a interpellé le Premier ministre à la Chambre des Communes. Il a révélé que Rockstar lui avait demandé de signer un accord de confidentialité avant même de le recevoir. Keir Starmer a répondu que c'était
Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour Rockstar, après l'annonce du report de GTA 6 à novembre 2026. Difficile de ne pas y voir un lien, même si le studio s'en défend. L'industrie du jeu vidéo britannique représente des milliards de livres et des milliers d'emplois, ce qui explique l'intervention du Premier ministre. Reste à voir si l'enquête gouvernementale aboutira à quelque chose de concret ou si Rockstar s'en tirera avec une simple tape sur les doigts.
Une vague de licenciements controversée
Fin octobre 2025, Rockstar Games a licencié 31 employés travaillant sur GTA 6 dans ses studios britanniques et canadiens. Les postes touchés concernent des artistes, animateurs, testeurs QA, programmeurs, designers et producteurs, répartis entre Édimbourg, Dundee, Lincoln et Toronto. Le studio justifie ces départs par des
fautes gravesliées à la divulgation d'informations confidentielles sur un serveur Discord privé. Sauf que ce serveur était celui du syndicat IWGB (Independent Workers Union of Great Britain), créé pour permettre aux employés de discuter de leurs conditions de travail.
Le syndicat dénonce une répression antisyndicale
L'IWGB ne mâche pas ses mots : il s'agirait de
l'acte de répression syndicale le plus flagrant de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo britannique. Le timing des licenciements pose question. Une semaine avant les renvois, le syndicat avait atteint 200 membres chez Rockstar North, dépassant le seuil légal de 10% nécessaire pour demander une reconnaissance officielle et entamer des négociations collectives. En licenciant des dizaines de membres, Rockstar aurait fait repasser le syndicat sous ce seuil. Les employés concernés affirment qu'ils ne discutaient pas de secrets de production de GTA 6, mais de burn-out et de conditions de travail.
Le gouvernement britannique s'en mêle
L'affaire a pris une dimension politique quand Chris Murray, député travailliste d'Edinburgh East and Musselburgh, a interpellé le Premier ministre à la Chambre des Communes. Il a révélé que Rockstar lui avait demandé de signer un accord de confidentialité avant même de le recevoir. Keir Starmer a répondu que c'était
un cas profondément préoccupantet a promis que ses ministres allaient
examiner cette affaire particulière. Il a également rappelé que
tout travailleur a le droit d'adhérer à un syndicat. Plus de 200 employés de Rockstar North ont depuis signé une lettre ouverte demandant la réintégration de leurs collègues.
On en dit quoi ?
Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour Rockstar, après l'annonce du report de GTA 6 à novembre 2026. Difficile de ne pas y voir un lien, même si le studio s'en défend. L'industrie du jeu vidéo britannique représente des milliards de livres et des milliers d'emplois, ce qui explique l'intervention du Premier ministre. Reste à voir si l'enquête gouvernementale aboutira à quelque chose de concret ou si Rockstar s'en tirera avec une simple tape sur les doigts.