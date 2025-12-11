Virés pour avoir discuté sur Discord ? Le scandale GTA 6 qui fait trembler Rockstar

On en dit quoi ?



Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour Rockstar, après l'annonce du report de GTA 6 à novembre 2026. Difficile de ne pas y voir un lien, même si le studio s'en défend. L'industrie du jeu vidéo britannique représente des milliards de livres et des milliers d'emplois, ce qui explique l'intervention du Premier ministre. Reste à voir si l'enquête gouvernementale aboutira à quelque chose de concret ou si Rockstar s'en tirera avec une simple tape sur les doigts.