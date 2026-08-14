Il fait tenir un Steam Deck complet dans une Game Boy
Par Vincent Lautier - Publié le
Un bidouilleur connu sous le pseudo PhyFawkes a démonté un Steam Deck LCD pour reloger l'intégralité de ses entrailles dans une coque au format de la Game Boy de 1989. Son SteamBoy, présenté sur Reddit, mesure 32 mm d'épaisseur, démarre et fait tourner de vrais jeux PC. Il ne lui manque plus qu'une chose, et pas des moindres : un écran.
Voilà un projet qui ne rigole pas. La carte mère de la console de Valve est conservée entière, sans découpe, tout comme les cartes filles, les circuits des contrôleurs et la batterie d'origine, le tout empilé en sandwich dans une coque imprimée en 3D aux dimensions de la vénérable console de Nintendo. Les haut-parleurs, les boutons de façade, un trackpad et un stick analogique répondent présents, et l'USB-C fait passer aussi bien les données que les commandes, ce qui transforme l'objet en une sorte de Steam Controller quand on joue sur un écran externe. Manquent à l'appel les gâchettes et les bumpers, encore coincés sous les cartes des contrôleurs, et PhyFawkes pense pouvoir les recâbler plus tard si la place dans la coque le permet.
Pour éviter la surchauffe dans un volume aussi serré, PhyFawkes a installé un ventilateur de 30 mm avec un dissipateur monté sur un support imprimé en 3D, et il a réduit de 50 mV la tension du processeur et de la partie graphique. Le résultat se tient : environ 70 degrés en jouant à Tunic, et 80 degrés dans Clair Obscur: Expedition 33, un titre autrement plus gourmand. Jouer à un jeu pareil sur une machine déguisée en Game Boy a d'ailleurs quelque chose de très réjouissant.
Sauf que voilà, la machine ne fonctionne pour l'instant que branchée sur un écran externe. Le panneau prévu est un AMOLED de 1200 x 1080 à 90 Hz, récupéré sur du matériel de casque VR. Pour le relier à la nappe d'écran du Steam Deck, il faudra encore fabriquer un circuit adaptateur sur mesure et modifier le BIOS de la console. PhyFawkes assume le côté prototype, et les commentateurs qui réclament déjà un exemplaire devront s'armer de patience : il parle plutôt de publier des instructions pour que chacun fabrique le sien.
On trouve l'objet franchement réussi. Le refus de découper la carte mère force le respect, la facilité aurait été de tailler dedans pour gagner de la place. Une coque au look de Game Boy qui fait tourner des jeux d'aujourd'hui n'a aucun sens pratique, et c'est très bien comme ça. Il manque toujours l'écran, qui est le plus gros morceau du chantier, et on suivra la suite du projet avec une vraie curiosité.
Tout le Steam Deck, rien ne dépasse
Voilà un projet qui ne rigole pas. La carte mère de la console de Valve est conservée entière, sans découpe, tout comme les cartes filles, les circuits des contrôleurs et la batterie d'origine, le tout empilé en sandwich dans une coque imprimée en 3D aux dimensions de la vénérable console de Nintendo. Les haut-parleurs, les boutons de façade, un trackpad et un stick analogique répondent présents, et l'USB-C fait passer aussi bien les données que les commandes, ce qui transforme l'objet en une sorte de Steam Controller quand on joue sur un écran externe. Manquent à l'appel les gâchettes et les bumpers, encore coincés sous les cartes des contrôleurs, et PhyFawkes pense pouvoir les recâbler plus tard si la place dans la coque le permet.
Un ventilateur de 30 mm et de vrais jeux
Pour éviter la surchauffe dans un volume aussi serré, PhyFawkes a installé un ventilateur de 30 mm avec un dissipateur monté sur un support imprimé en 3D, et il a réduit de 50 mV la tension du processeur et de la partie graphique. Le résultat se tient : environ 70 degrés en jouant à Tunic, et 80 degrés dans Clair Obscur: Expedition 33, un titre autrement plus gourmand. Jouer à un jeu pareil sur une machine déguisée en Game Boy a d'ailleurs quelque chose de très réjouissant.
Le dernier morceau est le plus dur
Sauf que voilà, la machine ne fonctionne pour l'instant que branchée sur un écran externe. Le panneau prévu est un AMOLED de 1200 x 1080 à 90 Hz, récupéré sur du matériel de casque VR. Pour le relier à la nappe d'écran du Steam Deck, il faudra encore fabriquer un circuit adaptateur sur mesure et modifier le BIOS de la console. PhyFawkes assume le côté prototype, et les commentateurs qui réclament déjà un exemplaire devront s'armer de patience : il parle plutôt de publier des instructions pour que chacun fabrique le sien.
On en dit quoi ?
On trouve l'objet franchement réussi. Le refus de découper la carte mère force le respect, la facilité aurait été de tailler dedans pour gagner de la place. Une coque au look de Game Boy qui fait tourner des jeux d'aujourd'hui n'a aucun sens pratique, et c'est très bien comme ça. Il manque toujours l'écran, qui est le plus gros morceau du chantier, et on suivra la suite du projet avec une vraie curiosité.