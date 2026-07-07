Nintendo ne vendra plus de Switch en Europe dès février 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo a confirmé, au détour d'une simple FAQ publiée sur son site de support, que la Switch, la Switch Lite et la Switch OLED ne seront plus vendues en Europe à partir de la mi-février 2027. En cause, le nouveau règlement européen qui impose des batteries remplaçables par l'utilisateur. La console la plus vendue de l'histoire de la firme s'arrêtera donc chez nous, et uniquement chez nous.
Pas de communiqué en grande pompe ni de Nintendo Direct : c'est une FAQ consacrée aux
La date n'a rien d'un hasard : c'est à la mi-février 2027 qu'entre en application le volet du règlement européen qui impose que les batteries d'un grand nombre d'appareils électroniques soient remplaçables par l'utilisateur lui-même, sans outil spécialisé ni compétence particulière. La Switch, lancée en mars 2017, n'a jamais été pensée pour ça, et plutôt que de redessiner une console qui aura bientôt dix ans, Nintendo préfère la retirer du marché européen. Sauf que voilà, la décision ne vaut que chez nous : au Japon comme aux États-Unis, aucune date d'arrêt n'a été annoncée et la console poursuit tranquillement sa carrière.
La Switch 2, elle, aura droit à une révision en bonne et due forme. Nintendo déploiera progressivement des versions à batterie remplaçable de toute sa gamme récente : des Joy-Con dès cet été, la Switch 2 elle-même à l'automne 2026, les Joy-Con 2 et la manette Switch 2 Pro cet hiver, et même les manettes N64 et GameCube début 2027. La firme promet des fonctionnalités strictement identiques entre les versions actuelles et les versions révisées, qui remplaceront les premières au fil de l'eau dans les rayons européens.
Quelle drôle de fin quand même. La Switch s'est écoulée à 156 millions d'exemplaires à fin mars dernier, devant la DS et ses 154 millions, à un souffle des 160 millions de la PS2, et ce monument ne sera pas emporté par la concurrence ni même par la Switch 2, mais par un texte réglementaire sur les batteries. Du coup, l'Europe deviendra la première région du monde où la console disparaîtra des rayons. Mais bon, on ne va pas pleurer trop longtemps : un règlement qui force Nintendo à vendre une Switch 2 dont la batterie se change sans tournevis exotique, c'est concrètement la réparabilité qui progresse. Pour une fois que Bruxelles s'attaque à un vrai problème du quotidien, on prend.
Une annonce planquée dans une page de support
Pas de communiqué en grande pompe ni de Nintendo Direct : c'est une FAQ consacrée aux
révisions liées aux batteriesde certains produits qui vend la mèche. Nintendo y explique que la Switch, la Switch Lite et la Switch OLED continueront d'être fabriquées et largement disponibles en Europe pendant toute l'année 2026, mais qu'à partir de la mi-février 2027 la firme cessera de livrer les revendeurs et fermera en même temps les ventes sur son propre Nintendo Store. Rien ne change pour les consoles déjà achetées : l'eShop, le Nintendo Switch Online et vos jeux continueront de fonctionner normalement, et les appareils vendus avant cette date ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation.
Le règlement européen sur les batteries, encore lui
La date n'a rien d'un hasard : c'est à la mi-février 2027 qu'entre en application le volet du règlement européen qui impose que les batteries d'un grand nombre d'appareils électroniques soient remplaçables par l'utilisateur lui-même, sans outil spécialisé ni compétence particulière. La Switch, lancée en mars 2017, n'a jamais été pensée pour ça, et plutôt que de redessiner une console qui aura bientôt dix ans, Nintendo préfère la retirer du marché européen. Sauf que voilà, la décision ne vaut que chez nous : au Japon comme aux États-Unis, aucune date d'arrêt n'a été annoncée et la console poursuit tranquillement sa carrière.
La Switch 2 passe à la batterie remplaçable
La Switch 2, elle, aura droit à une révision en bonne et due forme. Nintendo déploiera progressivement des versions à batterie remplaçable de toute sa gamme récente : des Joy-Con dès cet été, la Switch 2 elle-même à l'automne 2026, les Joy-Con 2 et la manette Switch 2 Pro cet hiver, et même les manettes N64 et GameCube début 2027. La firme promet des fonctionnalités strictement identiques entre les versions actuelles et les versions révisées, qui remplaceront les premières au fil de l'eau dans les rayons européens.
On en dit quoi ?
Quelle drôle de fin quand même. La Switch s'est écoulée à 156 millions d'exemplaires à fin mars dernier, devant la DS et ses 154 millions, à un souffle des 160 millions de la PS2, et ce monument ne sera pas emporté par la concurrence ni même par la Switch 2, mais par un texte réglementaire sur les batteries. Du coup, l'Europe deviendra la première région du monde où la console disparaîtra des rayons. Mais bon, on ne va pas pleurer trop longtemps : un règlement qui force Nintendo à vendre une Switch 2 dont la batterie se change sans tournevis exotique, c'est concrètement la réparabilité qui progresse. Pour une fois que Bruxelles s'attaque à un vrai problème du quotidien, on prend.