Nintendo ne vendra plus de Switch en Europe dès février 2027

On en dit quoi ?



Quelle drôle de fin quand même. La Switch s'est écoulée à 156 millions d'exemplaires à fin mars dernier, devant la DS et ses 154 millions, à un souffle des 160 millions de la PS2, et ce monument ne sera pas emporté par la concurrence ni même par la Switch 2, mais par un texte réglementaire sur les batteries. Du coup, l'Europe deviendra la première région du monde où la console disparaîtra des rayons. Mais bon, on ne va pas pleurer trop longtemps : un règlement qui force Nintendo à vendre une Switch 2 dont la batterie se change sans tournevis exotique, c'est concrètement la réparabilité qui progresse. Pour une fois que Bruxelles s'attaque à un vrai problème du quotidien, on prend.