GTA 6 sur Switch 2, vraiment ?

On en dit quoi ?



Tant que Rockstar ne dit rien, on essaye de ne pas trop s'enthousiasmer. Reste que techniquement, avec le DLSS et un poil plus de mémoire que la Series S, l'idée tient la route, et un Vice City transportable, même à 30 images par seconde, trouverait sans mal son public. Et puis après on peut réver et espérer une version macOS aussi ? Soyons fous.