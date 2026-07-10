GTA 6 sur Switch 2, vraiment ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Une rumeur revient régulièrement, celle d'un GTA 6 porté sur Nintendo Switch 2. Selon le leaker espagnol Nash Weedle, les gros obstacles techniques seraient levés, en grande partie grâce au DLSS de Nvidia. Rien d'officiel pour autant du côté de Rockstar, et il faudrait de toute façon patienter jusqu'en 2027 pour espérer y jouer.
Tout part d'un message de Nash Weedle, un initié espagnol bien connu du milieu, qui affirme que plusieurs sources concordantes valident l'idée d'un portage. D'après lui, les développeurs seraient parvenus à faire tourner le moteur maison de Rockstar, le RAGE, sur l'architecture de la console, un exploit rendu possible en faisant appel à des studios tiers ultra spécialisés dans le portage compliqué. Bien sûr, à ce stade, ni Rockstar, ni son éditeur Take-Two, ni Nintendo n'ont confirmé quoi que ce soit, donc on reste sur des bruits de couloir, aussi crédibles soient les gens qui les colportent. Pour rappel, GTA 6 doit d'abord débarquer le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series à 79,99 euros, sans la moindre version Switch 2 annoncée au programme.
La clé de toute l'affaire, c'est la puce Nvidia qui équipe la Switch 2 et sa fameuse technologie DLSS. En clair, plutôt que de calculer l'image dans une définition élevée que la console ne tiendrait jamais, le jeu afficherait une résolution native assez basse que l'intelligence artificielle de Nvidia se chargerait d'agrandir pour rendre le tout net et fluide. La Switch 2 aurait aussi un atout de taille avec ses 12 Go de mémoire rapide, soit un peu plus que les 10 Go réellement exploitables de la Xbox Series S, ce qui compte énormément pour charger l'immense Vice City et sa foule de passants. L'expérience gagnée sur la version allégée pour Series S servirait de base à tout ce travail.
Alors bien sûr, il faudra accepter pas mal de sacrifices. On parle d'une résolution rabotée, d'effets graphiques revus à la baisse et d'un nombre d'images par seconde très probablement bloqué à 30, là où les versions PS5 et Xbox visent plus haut. Niveau date de sortie, on serait plutôt sur 2027, bien après la sortie sur les grosses machines. Donc même si la rumeur dit vrai, ce serait un GTA 6 en retard et en version franchement diminuée. Et puis bon, tout ceci peut aussi passer à la trappe. Typiquement j'attends toujours Diablo 4 sur Switch 2, et je sens que ça va encore prendre quelques années...
Tant que Rockstar ne dit rien, on essaye de ne pas trop s'enthousiasmer. Reste que techniquement, avec le DLSS et un poil plus de mémoire que la Series S, l'idée tient la route, et un Vice City transportable, même à 30 images par seconde, trouverait sans mal son public. Et puis après on peut réver et espérer une version macOS aussi ? Soyons fous.
Ce que dit la rumeur
Tout part d'un message de Nash Weedle, un initié espagnol bien connu du milieu, qui affirme que plusieurs sources concordantes valident l'idée d'un portage. D'après lui, les développeurs seraient parvenus à faire tourner le moteur maison de Rockstar, le RAGE, sur l'architecture de la console, un exploit rendu possible en faisant appel à des studios tiers ultra spécialisés dans le portage compliqué. Bien sûr, à ce stade, ni Rockstar, ni son éditeur Take-Two, ni Nintendo n'ont confirmé quoi que ce soit, donc on reste sur des bruits de couloir, aussi crédibles soient les gens qui les colportent. Pour rappel, GTA 6 doit d'abord débarquer le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series à 79,99 euros, sans la moindre version Switch 2 annoncée au programme.
Le DLSS, la botte secrète du portage
La clé de toute l'affaire, c'est la puce Nvidia qui équipe la Switch 2 et sa fameuse technologie DLSS. En clair, plutôt que de calculer l'image dans une définition élevée que la console ne tiendrait jamais, le jeu afficherait une résolution native assez basse que l'intelligence artificielle de Nvidia se chargerait d'agrandir pour rendre le tout net et fluide. La Switch 2 aurait aussi un atout de taille avec ses 12 Go de mémoire rapide, soit un peu plus que les 10 Go réellement exploitables de la Xbox Series S, ce qui compte énormément pour charger l'immense Vice City et sa foule de passants. L'expérience gagnée sur la version allégée pour Series S servirait de base à tout ce travail.
Le prix à payer côté joueur
Alors bien sûr, il faudra accepter pas mal de sacrifices. On parle d'une résolution rabotée, d'effets graphiques revus à la baisse et d'un nombre d'images par seconde très probablement bloqué à 30, là où les versions PS5 et Xbox visent plus haut. Niveau date de sortie, on serait plutôt sur 2027, bien après la sortie sur les grosses machines. Donc même si la rumeur dit vrai, ce serait un GTA 6 en retard et en version franchement diminuée. Et puis bon, tout ceci peut aussi passer à la trappe. Typiquement j'attends toujours Diablo 4 sur Switch 2, et je sens que ça va encore prendre quelques années...
On en dit quoi ?
Tant que Rockstar ne dit rien, on essaye de ne pas trop s'enthousiasmer. Reste que techniquement, avec le DLSS et un poil plus de mémoire que la Series S, l'idée tient la route, et un Vice City transportable, même à 30 images par seconde, trouverait sans mal son public. Et puis après on peut réver et espérer une version macOS aussi ? Soyons fous.