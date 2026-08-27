Panic rembourse à ses clients les taxes douanières qu'il avait dû facturer sur la Playdate

On en dit quoi ?



Dans une industrie tech où l'on gratte le moindre centime et où la moindre taxe finit rarement dans la poche du client, voir une petite boîte reverser spontanément une surtaxe a quelque chose de rafraîchissant. Panic ne joue pas dans la même cour que les mastodontes du secteur, mais l'exemple est parlant, et on aimerait bien que quelques géants s'en inspirent de temps en temps.