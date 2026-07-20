GTA 6 : 260 millions de dollars de précommandes en une semaine
Par Vincent Lautier - Publié le
À un mois de sa sortie, GTA 6 accumule déjà les records. Le jeu de Rockstar aurait engrangé environ 260 millions de dollars de précommandes numériques dès la première semaine, selon le cabinet d'analyse Newzoo. Et si ce chiffre reste loin des rumeurs qui parlaient d'un milliard, les projections pour la semaine de lancement donnent, elles, le vertige.
Les fameux 260 millions de dollars ont été réunis dans le monde entier sur les seuls sept premiers jours d'ouverture des précommandes numériques, dont environ 180 millions concentrés sur les États-Unis et les cinq plus gros marchés européens. Newzoo en profite d'ailleurs pour calmer les ardeurs, en qualifiant carrément d'absurde la rumeur qui circulait sur les réseaux et qui évoquait plus d'un milliard de dollars déjà encaissés. Le vrai chiffre est donc bien 260 millions, ce qui reste largement de quoi entrer dans l'histoire du jeu vidéo.
Les montants deviennent carrément vertigineux quand Newzoo range GTA 6 dans la catégorie des suites déjà éprouvées, pour lesquelles la première semaine de précommandes pèse à peu près 5,8 pour cent du revenu total du lancement. En appliquant ce ratio, le cabinet table sur une semaine de sortie comprise entre 3,25 milliards de dollars dans le scénario prudent, soit environ 37 millions d'exemplaires, et 4,5 milliards dans le scénario médian, avec des pointes possibles jusqu'à 5,2 milliards. De quoi signer, et de loin, le plus gros lancement de l'histoire du divertissement, prix moyen estimé autour de 88 dollars toutes éditions confondues.
En France, GTA 6 arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, avec deux éditions seulement, une Standard à 79,99 euros et une Ultimate à 99,99 euros qui ajoute véhicules, armes et tenues. Les précommandes sont ouvertes depuis fin juin, aussi bien en numérique que chez Fnac, Micromania ou GameStop, avec un Vintage Vice City Pack offert et un mois de GTA+ pour les versions dématérialisées. Petit bémol quand même, la version dite physique ne contient qu'un code de téléchargement et pas de disque, ce qui a fait grincer quelques dents.
Voir un jeu battre des records de précommandes un mois avant sa sortie n'a rien d'étonnant quand il s'agit du titre le plus attendu de la planète. Le plus parlant, c'est ce cap des 80 à 100 euros qui devient la nouvelle norme pour une grosse production, et cette boîte physique vidée de son disque qui sonne comme un adieu au support qu'on possède vraiment. Rockstar n'a même pas encore vendu une copie que le secteur entier retient son souffle.
Un record de précommandes, mais pas celui qu'on croyait
Les fameux 260 millions de dollars ont été réunis dans le monde entier sur les seuls sept premiers jours d'ouverture des précommandes numériques, dont environ 180 millions concentrés sur les États-Unis et les cinq plus gros marchés européens. Newzoo en profite d'ailleurs pour calmer les ardeurs, en qualifiant carrément d'absurde la rumeur qui circulait sur les réseaux et qui évoquait plus d'un milliard de dollars déjà encaissés. Le vrai chiffre est donc bien 260 millions, ce qui reste largement de quoi entrer dans l'histoire du jeu vidéo.
Un lancement qui se chiffre en milliards
Les montants deviennent carrément vertigineux quand Newzoo range GTA 6 dans la catégorie des suites déjà éprouvées, pour lesquelles la première semaine de précommandes pèse à peu près 5,8 pour cent du revenu total du lancement. En appliquant ce ratio, le cabinet table sur une semaine de sortie comprise entre 3,25 milliards de dollars dans le scénario prudent, soit environ 37 millions d'exemplaires, et 4,5 milliards dans le scénario médian, avec des pointes possibles jusqu'à 5,2 milliards. De quoi signer, et de loin, le plus gros lancement de l'histoire du divertissement, prix moyen estimé autour de 88 dollars toutes éditions confondues.
Sortie le 19 novembre, à partir de 79,99 euros
En France, GTA 6 arrive le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, avec deux éditions seulement, une Standard à 79,99 euros et une Ultimate à 99,99 euros qui ajoute véhicules, armes et tenues. Les précommandes sont ouvertes depuis fin juin, aussi bien en numérique que chez Fnac, Micromania ou GameStop, avec un Vintage Vice City Pack offert et un mois de GTA+ pour les versions dématérialisées. Petit bémol quand même, la version dite physique ne contient qu'un code de téléchargement et pas de disque, ce qui a fait grincer quelques dents.
On en dit quoi ?
Voir un jeu battre des records de précommandes un mois avant sa sortie n'a rien d'étonnant quand il s'agit du titre le plus attendu de la planète. Le plus parlant, c'est ce cap des 80 à 100 euros qui devient la nouvelle norme pour une grosse production, et cette boîte physique vidée de son disque qui sonne comme un adieu au support qu'on possède vraiment. Rockstar n'a même pas encore vendu une copie que le secteur entier retient son souffle.