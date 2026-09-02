Razer Prio : la manette pour iPhone qui se plie au format carte bancaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Razer a présenté hier le Prio, une manette USB-C pour iPhone et Android qui se replie à la taille d'une carte de crédit pour 101 grammes. Une fois ouverte, elle accueille des téléphones jusqu'à 7 pouces avec des sticks capacitifs censés résister au drift. Elle est vendue 109,99 euros et est déjà disponible en France.
Ces deux dernières années, Razer avait plutôt fait grossir ses manettes mobiles, avec une Kishi Ultra taillée pour l'iPad et des Kishi V3 Pro qui frôlent le format d'une manette de console. Le Prio prend le chemin inverse et ouvre une nouvelle gamme de modèles ultra-portables. Plié, il mesure 107 par 67 millimètres, soit la surface d'une carte bancaire, mais avec 23 millimètres d'épaisseur, ce qui correspond quand même à une bonne trentaine de cartes empilées. Le mécanisme se déploie en une rotation et vient enserrer un téléphone jusqu'à 7 pouces, iPhone 17 Pro Max et Galaxy S26 Ultra compris, coque fine ou moyenne laissée en place. Il n'y a ni batterie ni appairage : la manette se branche en USB-C et fonctionne aussitôt, ce qui impose au passage un iPhone 15 au minimum.
Côté commandes, Razer promet une disposition complète de type console : deux sticks plats, une croix directionnelle, quatre boutons d'action silencieux, deux bumpers et deux gâchettes. La vraie nouveauté est dans les sticks, qui utilisent une détection capacitive au lieu des potentiomètres habituels. Le mouvement est lu sans contact mécanique, donc sans pièce qui s'use, et c'est la première manette Razer à passer par des sticks capacitifs, une piste contre le drift, ce phénomène qui fait dériver tout seul un personnage avec le temps. Ce que valent des sticks aussi plats sur un jeu de tir est par contre à vérifier en conditions réelles. Un bouton dédié ouvre l'application Razer Cortex Mobile, qui sert de porte d'entrée aux jeux natifs comme au streaming depuis Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play ou un PC de la maison.
Le communiqué est muet sur plusieurs points qui comptent au quotidien. Aucune mention d'une recharge du téléphone à travers la manette, alors que le port USB-C est occupé, ni d'une prise casque, ni de vibrations. La latence est qualifiée d'ultra-faible sans le moindre chiffre, et Razer ne précise pas si les gâchettes sont analogiques. Le Prio est vendu 109,99 euros sur Razer.com, dans les RazerStores et chez quelques revendeurs, Amazon compris, avec un an de garantie. C'est exactement le tarif de la Kishi V3 classique, et bien moins que les 180 euros d'une Backbone Pro.
L'idée d'une manette qui tient vraiment dans une poche de jean est la bonne, et on a tendance à laisser sa Kishi à la maison parce qu'elle prend la place d'un deuxième téléphone. Sauf que voilà, un accessoire de 23 millimètres d'épaisseur n'est pas une carte bancaire, et l'absence de recharge en jeu limite les longues sessions de cloud gaming dans le train. Au prix d'une Kishi V3, ça se considère tout à fait pour ceux qui veulent quelque chose sous la main en permanence, à condition de ne pas attendre la précision d'une manette pleine taille. En tous cas on va essayer de la tester !
Petit gabarit
Ces deux dernières années, Razer avait plutôt fait grossir ses manettes mobiles, avec une Kishi Ultra taillée pour l'iPad et des Kishi V3 Pro qui frôlent le format d'une manette de console. Le Prio prend le chemin inverse et ouvre une nouvelle gamme de modèles ultra-portables. Plié, il mesure 107 par 67 millimètres, soit la surface d'une carte bancaire, mais avec 23 millimètres d'épaisseur, ce qui correspond quand même à une bonne trentaine de cartes empilées. Le mécanisme se déploie en une rotation et vient enserrer un téléphone jusqu'à 7 pouces, iPhone 17 Pro Max et Galaxy S26 Ultra compris, coque fine ou moyenne laissée en place. Il n'y a ni batterie ni appairage : la manette se branche en USB-C et fonctionne aussitôt, ce qui impose au passage un iPhone 15 au minimum.
Des sticks qui ne touchent rien
Côté commandes, Razer promet une disposition complète de type console : deux sticks plats, une croix directionnelle, quatre boutons d'action silencieux, deux bumpers et deux gâchettes. La vraie nouveauté est dans les sticks, qui utilisent une détection capacitive au lieu des potentiomètres habituels. Le mouvement est lu sans contact mécanique, donc sans pièce qui s'use, et c'est la première manette Razer à passer par des sticks capacitifs, une piste contre le drift, ce phénomène qui fait dériver tout seul un personnage avec le temps. Ce que valent des sticks aussi plats sur un jeu de tir est par contre à vérifier en conditions réelles. Un bouton dédié ouvre l'application Razer Cortex Mobile, qui sert de porte d'entrée aux jeux natifs comme au streaming depuis Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play ou un PC de la maison.
Ce que Razer ne dit pas
Le communiqué est muet sur plusieurs points qui comptent au quotidien. Aucune mention d'une recharge du téléphone à travers la manette, alors que le port USB-C est occupé, ni d'une prise casque, ni de vibrations. La latence est qualifiée d'ultra-faible sans le moindre chiffre, et Razer ne précise pas si les gâchettes sont analogiques. Le Prio est vendu 109,99 euros sur Razer.com, dans les RazerStores et chez quelques revendeurs, Amazon compris, avec un an de garantie. C'est exactement le tarif de la Kishi V3 classique, et bien moins que les 180 euros d'une Backbone Pro.
On en dit quoi ?
L'idée d'une manette qui tient vraiment dans une poche de jean est la bonne, et on a tendance à laisser sa Kishi à la maison parce qu'elle prend la place d'un deuxième téléphone. Sauf que voilà, un accessoire de 23 millimètres d'épaisseur n'est pas une carte bancaire, et l'absence de recharge en jeu limite les longues sessions de cloud gaming dans le train. Au prix d'une Kishi V3, ça se considère tout à fait pour ceux qui veulent quelque chose sous la main en permanence, à condition de ne pas attendre la précision d'une manette pleine taille. En tous cas on va essayer de la tester !