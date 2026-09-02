Razer Prio : la manette pour iPhone qui se plie au format carte bancaire

On en dit quoi ?



L'idée d'une manette qui tient vraiment dans une poche de jean est la bonne, et on a tendance à laisser sa Kishi à la maison parce qu'elle prend la place d'un deuxième téléphone. Sauf que voilà, un accessoire de 23 millimètres d'épaisseur n'est pas une carte bancaire, et l'absence de recharge en jeu limite les longues sessions de cloud gaming dans le train. Au prix d'une Kishi V3, ça se considère tout à fait pour ceux qui veulent quelque chose sous la main en permanence, à condition de ne pas attendre la précision d'une manette pleine taille. En tous cas on va essayer de la tester !