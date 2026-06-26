Razer Kishi V3 : votre iPhone devient une vraie console de jeu pour moins de 100 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Prime Day fait chuter la Razer Kishi V3 à 98,89 euros, contre 109,99 conseillés. Cette manette qui vient enserrer votre iPhone le transforme en vraie console portable, avec de vrais sticks, douze boutons et un retour haptique. Livraison gratuite dès demain.
L'idée de la Kishi n'a rien de nouveau, mais cette troisième version pousse le concept plus loin. Le téléphone vient se glisser entre deux demi-manettes reliées par un pont télescopique, qui s'étire pour accueillir aussi bien un iPhone qu'un smartphone Android, le tout branché en USB-C pour une latence quasi nulle. On gagne au passage des poignées pleines, larges et ergonomiques, qui tombent bien mieux sous la main que les petites manettes de poche des générations précédentes, et qui tiennent la distance sur les longues sessions. Razer a aussi revu son connecteur USB-C en îlot pour laisser la plupart des coques en place, ce qui vous évite de déshabiller votre iPhone à chaque partie.
C'est sur la mécanique que Razer a soigné sa copie. Les sticks reposent sur une technologie TMR présentée comme plus précise que l'effet Hall, avec deux jeux de capuchons interchangeables pour privilégier la vitesse ou la visée selon vos jeux. Vous avez en tout douze boutons, dont deux à l'arrière et deux poussoirs pensés pour la prise en griffe, tous reconfigurables, plus un retour haptique maison baptisé Sensa HD qui fait vibrer la manette dans vos mains. L'application Razer Nexus, gratuite, sert de lanceur et centralise vos jeux, vos réglages et les mises à jour.
La Kishi V3 ne se limite pas aux jeux installés sur le téléphone. Elle se branche aussi sur un PC en filaire pour profiter du jeu en streaming via Razer Nexus, histoire de lancer un titre AAA depuis votre canapé. Seule contrariété, le câble qui active le retour haptique sur PC est vendu séparément, ce qui agace un peu sur un accessoire déjà facturé une centaine d'euros.
Pour qui joue sérieusement sur iPhone, entre un Genshin Impact, du Call of Duty Mobile ou une partie de cloud gaming sur Xbox et GeForce Now, la Kishi V3 est l'accessoire qui change vraiment tout, et sous la barre des 100 euros elle devient franchement difficile à laisser passer. La promo reste réservée aux membres Prime, le stock est annoncé disponible et la livraison gratuite tombe dès demain, ce qui ne laisse pas vraiment d'excuse aux hésitants.
Une vraie manette autour du téléphone
L'idée de la Kishi n'a rien de nouveau, mais cette troisième version pousse le concept plus loin. Le téléphone vient se glisser entre deux demi-manettes reliées par un pont télescopique, qui s'étire pour accueillir aussi bien un iPhone qu'un smartphone Android, le tout branché en USB-C pour une latence quasi nulle. On gagne au passage des poignées pleines, larges et ergonomiques, qui tombent bien mieux sous la main que les petites manettes de poche des générations précédentes, et qui tiennent la distance sur les longues sessions. Razer a aussi revu son connecteur USB-C en îlot pour laisser la plupart des coques en place, ce qui vous évite de déshabiller votre iPhone à chaque partie.
Des sticks anti-dérive et douze boutons à configurer
C'est sur la mécanique que Razer a soigné sa copie. Les sticks reposent sur une technologie TMR présentée comme plus précise que l'effet Hall, avec deux jeux de capuchons interchangeables pour privilégier la vitesse ou la visée selon vos jeux. Vous avez en tout douze boutons, dont deux à l'arrière et deux poussoirs pensés pour la prise en griffe, tous reconfigurables, plus un retour haptique maison baptisé Sensa HD qui fait vibrer la manette dans vos mains. L'application Razer Nexus, gratuite, sert de lanceur et centralise vos jeux, vos réglages et les mises à jour.
La Kishi V3 ne se limite pas aux jeux installés sur le téléphone. Elle se branche aussi sur un PC en filaire pour profiter du jeu en streaming via Razer Nexus, histoire de lancer un titre AAA depuis votre canapé. Seule contrariété, le câble qui active le retour haptique sur PC est vendu séparément, ce qui agace un peu sur un accessoire déjà facturé une centaine d'euros.
On en dit quoi ?
Pour qui joue sérieusement sur iPhone, entre un Genshin Impact, du Call of Duty Mobile ou une partie de cloud gaming sur Xbox et GeForce Now, la Kishi V3 est l'accessoire qui change vraiment tout, et sous la barre des 100 euros elle devient franchement difficile à laisser passer. La promo reste réservée aux membres Prime, le stock est annoncé disponible et la livraison gratuite tombe dès demain, ce qui ne laisse pas vraiment d'excuse aux hésitants.