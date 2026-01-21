Le Xbox Cloud Gaming bientôt gratuit ? Oui mais...
Par Vincent Lautier - Publié le
Le cloud gaming Xbox va avoir droit à une petite nouveauté. Microsoft prépare en effet une version gratuite de son service de streaming de jeux qui sera financée par la pub. Sauf qu'il y a quand même une très grosse limitation… Vous ne pourrez jouer qu'aux titres que vous avez déjà et les sessions de jeu seront limitées.
Un modèle freemium très limité
Microsoft travaille donc sur une offre de cloud gaming baptisée
Diffusez en continu votre propre jeu. Cette nouvelle offre vous permettra, sans aucun abonnement Game Pass, de profiter de session de jeux dans le cloud. Le principe est assez simple : vous regardez 2 minutes de publicité (oui c'est énorme) avant de pouvoir lancer votre jeu, puis vous avez droit à une session d'une petite heure. En tout, Microsoft devrait proposer une limitation de 5 heures de jeu gratuites par mois.
Sauf que vous l'avez compris, cette offre très modeste ne donne en plus pas du tout accès au catalogue habituel du Game Pass. Vous ne pourrez streamer que les quelques jeux que vous avez déjà achetés en dématerialisé sur votre Xbox. C'est donc une simple extension du programme "Stream your own game" qui existe depuis quelques temps les abonnés, mais cette fois étendue à tout le monde, contre un peu de publicité avant chaque partie.
C'est pour quand ?
Apparement, Microsoft teste déjà cette fonctionnalité en interne depuis le mois d'octobre 2025. Une phase de bêta ouverte à tous va probablement arriver dans les prochaine semaines. Le lancement officiel devrait arriver dans le courant de l'année. Le service est prévu pour être fonctionnel sur PC, Xbox, smartphones et autres consoles compatibles et bien sûr les navigateurs web.
On en dit quoi ?
C'est en réalité une approche intéressante de la part de Microsoft. Malgré toutes ces limitations (5 heures max c'est vraiment peu, pas de jeux inclus, sans parler de toutes les pubs…), ça reste quand même une porte d'entrée vers le cloud gaming pour ceux qui ne veulent pas encore payer un abonnement, ou qui veulent juste tester le service. Bon par contre, 2 minutes de pub pour une heure de jeu, ça me semble quand même énorme. Puis on ne va pas se mentir, le vrai frein c'est surtout l'obligation de posséder tous les jeux. Mais bon, Microsoft mise visiblement sur le fait que les joueurs occasionnels auront la curiosité de tester leurs achats sur d'autres appareils sans investir dans le Game Pass.