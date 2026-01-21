Le Xbox Cloud Gaming bientôt gratuit ? Oui mais...

On en dit quoi ?



C'est en réalité une approche intéressante de la part de Microsoft. Malgré toutes ces limitations (5 heures max c'est vraiment peu, pas de jeux inclus, sans parler de toutes les pubs…), ça reste quand même une porte d'entrée vers le cloud gaming pour ceux qui ne veulent pas encore payer un abonnement, ou qui veulent juste tester le service. Bon par contre, 2 minutes de pub pour une heure de jeu, ça me semble quand même énorme. Puis on ne va pas se mentir, le vrai frein c'est surtout l'obligation de posséder tous les jeux. Mais bon, Microsoft mise visiblement sur le fait que les joueurs occasionnels auront la curiosité de tester leurs achats sur d'autres appareils sans investir dans le Game Pass.