StarCraft Dominion sera un "Shooter" en monde ouvert (pour 2030), Diablo V débarquera en 2029

Shooter

Les fils et les filles du Dominion ont répondu à l'appel alors que l'humanité avait le plus besoin d'eux. Leur courage a tenu la ligne. Leur sacrifice nous a offert un jour de plus. À présent, c'est à vous de répondre à l'appel. Portez haut leur force. Quel qu'en soit le prix. Rejoignez le Dominion sur STARCRAFT.COM

Diablo 5 : la surprise !

Et sur Mac ?

On ne sait pas encore grand chose de l'histoire, maisévoque l'univers du Secteur Koprulu :. Il faut dire qu'OverWatch, le premier FPS de Blizzard, semble avoir eu plus de succès, en ayant dépassé les 7 millions de joueurs dès ses deux premières semaines en 2016, puis a atteint rapidement plus de 35 millions de joueurs. De son côté, StarCraft II, sorti en 2010 sur PC uniquement, le premier volet (Wings of Liberty) s'est vendu à environ 3 millions d'exemplaires le premier mois, pour estimer une base totale de joueurs et d'extensions autour de, même si beaucoup espèrent que la franchise sera un peu revisitée. La bande-annonce reste encore assez discrète sur le gameplay et l'histoire, mais l'univers sombre de la série est toujours bien présent. En tout cas, les fans de la première heure devraient apprécier... même si ces derniers ne sont -pour la plupart- plus tout jeunes !, car à l'époque, l'éditeur estimait que les machines Apple n'étaient pas assez puissantes pour le faire tourner.Avec les puces Apple Silicon, cette excuse pourrait tourner court, mais pas sûr que le titre ne voit réellement le jour sur Mac malgré tout..., comme c'est le cas avec des titres comme GTA VI, qui n'est d'ailleurs toujours pas prévu pour les machines Apple.En clair, je pense qu'il en sera de même pour Diablo V, les équipes fans d'Apple de l'époque ayant majoritairement déserté les couloirs de Blizzard.