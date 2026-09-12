StarCraft Dominion sera un "Shooter" en monde ouvert (pour 2030), Diablo V débarquera en 2029
Par Didier Pulicani - Publié le
Blizzard a profité de la BlizzCon 2026 pour annoncer StarCraft Dominion, un
On ne sait pas encore grand chose de l'histoire, mais une bande-annonce assez mystérieuse évoque l'univers du Secteur Koprulu :
Evidemment, la déception est grande chez les amateurs de FPS, 16 ans après la sortie de StarCraft II. Il faut dire qu'OverWatch, le premier FPS de Blizzard, semble avoir eu plus de succès, en ayant dépassé les 7 millions de joueurs dès ses deux premières semaines en 2016, puis a atteint rapidement plus de 35 millions de joueurs. De son côté, StarCraft II, sorti en 2010 sur PC uniquement, le premier volet (Wings of Liberty) s'est vendu à environ 3 millions d'exemplaires le premier mois, pour estimer une base totale de joueurs et d'extensions autour de 6 à 8 millions de copies vendues avant de passer en partie en modèle gratuit (free-to-play), mais sans doute trop tardivement. On précisera que ce n'est pas la première tentative de Blizzard de porter l'univers de StarCraft en FPS, rappelez-vous des projets Ares et Ghost qui ont été tour à tour abandonnés...
Si beaucoup s'attendaient plutôt à une extension de Diablo IV, c'est finalement Diablo V qui a été annoncé pour 2029 !
Diablo V prendra donc la suite du IV, même si beaucoup espèrent que la franchise sera un peu revisitée. La bande-annonce reste encore assez discrète sur le gameplay et l'histoire, mais l'univers sombre de la série est toujours bien présent. En tout cas, les fans de la première heure devraient apprécier... même si ces derniers ne sont -pour la plupart- plus tout jeunes !
Historiquement, Blizzard a sorti presque tous ses jeux à l'exception... d'OverWatch, car à l'époque, l'éditeur estimait que les machines Apple n'étaient pas assez puissantes pour le faire tourner.
Avec les puces Apple Silicon, cette excuse pourrait tourner court, mais pas sûr que le titre ne voit réellement le jour sur Mac malgré tout... Le jeu pourrait même d'abord arriver sur console, et notamment sur XBox, comme c'est le cas avec des titres comme GTA VI, qui n'est d'ailleurs toujours pas prévu pour les machines Apple.
Concernant Diablo, toutes les versions sont sorties sur Mac... à l'exception de Diablo IV. En clair, je pense qu'il en sera de même pour Diablo V, les équipes fans d'Apple de l'époque ayant majoritairement déserté les couloirs de Blizzard. Dommage...
Shooter(FPS ?) en monde ouvert prévu pour 2030.
On ne sait pas encore grand chose de l'histoire, mais une bande-annonce assez mystérieuse évoque l'univers du Secteur Koprulu :
Les fils et les filles du Dominion ont répondu à l'appel alors que l'humanité avait le plus besoin d'eux. Leur courage a tenu la ligne. Leur sacrifice nous a offert un jour de plus. À présent, c'est à vous de répondre à l'appel. Portez haut leur force. Quel qu'en soit le prix. Rejoignez le Dominion sur STARCRAFT.COM
Evidemment, la déception est grande chez les amateurs de FPS, 16 ans après la sortie de StarCraft II. Il faut dire qu'OverWatch, le premier FPS de Blizzard, semble avoir eu plus de succès, en ayant dépassé les 7 millions de joueurs dès ses deux premières semaines en 2016, puis a atteint rapidement plus de 35 millions de joueurs. De son côté, StarCraft II, sorti en 2010 sur PC uniquement, le premier volet (Wings of Liberty) s'est vendu à environ 3 millions d'exemplaires le premier mois, pour estimer une base totale de joueurs et d'extensions autour de 6 à 8 millions de copies vendues avant de passer en partie en modèle gratuit (free-to-play), mais sans doute trop tardivement. On précisera que ce n'est pas la première tentative de Blizzard de porter l'univers de StarCraft en FPS, rappelez-vous des projets Ares et Ghost qui ont été tour à tour abandonnés...
Diablo 5 : la surprise !
Si beaucoup s'attendaient plutôt à une extension de Diablo IV, c'est finalement Diablo V qui a été annoncé pour 2029 !
Diablo V prendra donc la suite du IV, même si beaucoup espèrent que la franchise sera un peu revisitée. La bande-annonce reste encore assez discrète sur le gameplay et l'histoire, mais l'univers sombre de la série est toujours bien présent. En tout cas, les fans de la première heure devraient apprécier... même si ces derniers ne sont -pour la plupart- plus tout jeunes !
Et sur Mac ?
Historiquement, Blizzard a sorti presque tous ses jeux à l'exception... d'OverWatch, car à l'époque, l'éditeur estimait que les machines Apple n'étaient pas assez puissantes pour le faire tourner.
Avec les puces Apple Silicon, cette excuse pourrait tourner court, mais pas sûr que le titre ne voit réellement le jour sur Mac malgré tout... Le jeu pourrait même d'abord arriver sur console, et notamment sur XBox, comme c'est le cas avec des titres comme GTA VI, qui n'est d'ailleurs toujours pas prévu pour les machines Apple.
Concernant Diablo, toutes les versions sont sorties sur Mac... à l'exception de Diablo IV. En clair, je pense qu'il en sera de même pour Diablo V, les équipes fans d'Apple de l'époque ayant majoritairement déserté les couloirs de Blizzard. Dommage...