Voilà comment jouer à GTA 6 avant tout le monde
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar n'a toujours pas donné d'heure pour GTA 6, mais les fiches du PlayStation Store, elles, l'ont fait à sa place. Le jeu se débloquera à minuit heure locale dans la plupart des pays le 19 novembre, la Nouvelle-Zélande en premier et l'Amérique du Nord en dernier, avec quinze fenêtres étalées sur dix-neuf heures. Comme il n'y aura pas de disque à aller chercher en avance, la seule combine qui reste passe par les réglages de la console, et elle ne marche vraiment que sur Xbox.
Le site GTAVice a passé au peigne fin les horodatages des fiches produit du jeu sur les boutiques PlayStation de chaque région, et le résultat est assez simple : plutôt que d'imposer une heure mondiale unique, Rockstar laisse chaque pays basculer à minuit le 19 novembre. Le tout premier déblocage aura donc lieu en Nouvelle-Zélande, soit midi heure de Paris le 18 novembre, avant l'Australie, le Japon, puis l'Europe dans la nuit du 18 au 19, et enfin les Etats-Unis, où minuit sur la côte Est correspond à 21 heures en Californie. En France métropolitaine, il faudra donc attendre minuit dans la nuit du 18 au 19, alors que La Réunion et Mayotte, rattachées au store français, ne devraient pas être servies avant la métropole. Détail qui a son importance, l'heure retenue est celle de la région rattachée à votre compte PlayStation, et pas celle de l'endroit où vous vous trouvez au moment de lancer le jeu.
D'habitude, les plus pressés allaient chercher la version disque chez un revendeur peu regardant sur l'horaire de mise en vente, un petit rituel qui accompagnait chaque gros lancement. Sauf que voilà, GTA 6 ne sortira pas sur disque, ni au lancement ni plus tard. La boîte vendue en magasin ne contient qu'un code de téléchargement, Rockstar ayant visiblement préféré fermer cette porte pour limiter les fuites, et le préchargement du jeu sera possible à partir du 12 novembre pour que tout le monde soit prêt le jour J.
Il reste une façon de jouer avant l'heure, et elle avantage un camp. Sur Xbox, changer la région et le fuseau horaire de la console se fait en quelques secondes dans les réglages, ce qui permet de se caler sur la Nouvelle-Zélande et de lancer le jeu dès le milieu de journée le 18 novembre. Sur PlayStation, la manipulation existe aussi, mais elle impose de créer un compte séparé rattaché à une autre région et de racheter le jeu dessus, ce qui refroidit la plupart des joueurs. Rien ne dit que Rockstar ou Microsoft ne fermeront pas cette porte d'ici là.
La fin du disque tue une tradition, celle du joueur qui rentrait du magasin avec sa boîte deux jours avant tout le monde, et la remplace par une manipulation de réglages qui n'a rien de glorieux. Pour une fois, ce sont les possesseurs de Xbox qui ont le bon plan, et ça ne leur arrive pas si souvent.
Quinze minuits pour un seul jeu
Le site GTAVice a passé au peigne fin les horodatages des fiches produit du jeu sur les boutiques PlayStation de chaque région, et le résultat est assez simple : plutôt que d'imposer une heure mondiale unique, Rockstar laisse chaque pays basculer à minuit le 19 novembre. Le tout premier déblocage aura donc lieu en Nouvelle-Zélande, soit midi heure de Paris le 18 novembre, avant l'Australie, le Japon, puis l'Europe dans la nuit du 18 au 19, et enfin les Etats-Unis, où minuit sur la côte Est correspond à 21 heures en Californie. En France métropolitaine, il faudra donc attendre minuit dans la nuit du 18 au 19, alors que La Réunion et Mayotte, rattachées au store français, ne devraient pas être servies avant la métropole. Détail qui a son importance, l'heure retenue est celle de la région rattachée à votre compte PlayStation, et pas celle de l'endroit où vous vous trouvez au moment de lancer le jeu.
Plus de boîte à aller chercher en douce
D'habitude, les plus pressés allaient chercher la version disque chez un revendeur peu regardant sur l'horaire de mise en vente, un petit rituel qui accompagnait chaque gros lancement. Sauf que voilà, GTA 6 ne sortira pas sur disque, ni au lancement ni plus tard. La boîte vendue en magasin ne contient qu'un code de téléchargement, Rockstar ayant visiblement préféré fermer cette porte pour limiter les fuites, et le préchargement du jeu sera possible à partir du 12 novembre pour que tout le monde soit prêt le jour J.
L'astuce qui ne marche que sur Xbox
Il reste une façon de jouer avant l'heure, et elle avantage un camp. Sur Xbox, changer la région et le fuseau horaire de la console se fait en quelques secondes dans les réglages, ce qui permet de se caler sur la Nouvelle-Zélande et de lancer le jeu dès le milieu de journée le 18 novembre. Sur PlayStation, la manipulation existe aussi, mais elle impose de créer un compte séparé rattaché à une autre région et de racheter le jeu dessus, ce qui refroidit la plupart des joueurs. Rien ne dit que Rockstar ou Microsoft ne fermeront pas cette porte d'ici là.
On en dit quoi ?
La fin du disque tue une tradition, celle du joueur qui rentrait du magasin avec sa boîte deux jours avant tout le monde, et la remplace par une manipulation de réglages qui n'a rien de glorieux. Pour une fois, ce sont les possesseurs de Xbox qui ont le bon plan, et ça ne leur arrive pas si souvent.