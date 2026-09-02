Mario Kart 8 Deluxe reçoit une mise à jour étonnante sur Switch 2

On en dit quoi ?



Nintendo entretient un jeu de neuf ans comme s'il sortait demain, et c'est plutôt rassurant pour ceux qui ont gardé leur cartouche en passant sur Switch 2. Le message envoyé aux acheteurs de Mario Kart World est un peu gênant, puisqu'ils ont payé jusqu'à 90 euros pour le jeu vitrine de la console et se retrouvent avec moins de joueurs sur le canapé que l'ancien. Pour l'instant, la meilleure soirée Mario Kart à huit sur Switch 2 se joue sur le jeu de 2017.