Mario Kart 8 Deluxe reçoit une mise à jour étonnante sur Switch 2
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo a poussé sans prévenir une mise à jour 4.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe, gratuite, qui donne au jeu de 2017 un rendu adapté à l'écran de la Switch 2, des chargements bien plus courts et surtout un écran partagé jusqu'à 8 joueurs sur une console. Mario Kart World, vendu 89,99 euros en boîte au lancement de la Switch 2, se limite toujours à 4 joueurs.
Aucun Direct, aucune annonce, juste une notification de mise à jour le 1er septembre pour ceux qui ont encore la cartouche sur leur Switch 2. Une fois installée, Mario Kart 8 Deluxe exploite l'écran de la console et les téléviseurs haute définition, Nintendo parlant d'un rendu plus net sans donner de chiffre, et les chargements avant chaque course fondent. Il n'y a rien à acheter, pas de version Switch 2 Edition, puisque le jeu tourne en rétrocompatibilité. Les possesseurs de la première Switch récupèrent quand même une vitesse de base améliorée, un Boo qui ne ralentit plus hors piste et une option 96 courses en mode VS avec le Pass circuits additionnels.
Le gros morceau, c'est le multijoueur local. Mario Kart 8 Deluxe accepte désormais de 5 à 8 joueurs sur la même console, à condition de brancher jusqu'à sept manettes et d'avoir au moins une Joy-Con 2 ou une manette Pro Switch 2 dans le lot. La caméra USB-C de Nintendo, vendue à part, affiche en plus le visage de chacun pendant la course, en local jusqu'à 4 joueurs et en ligne. Sauf que voilà, Mario Kart World, lui, ne dépasse pas 4 joueurs en écran partagé et tombe à 30 images par seconde dès qu'on est trois, alors qu'il a été conçu pour cette console.
Mario Kart 8 Deluxe s'est vendu à plus de 71,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait le Mario Kart le plus vendu de l'histoire, contre un peu plus de 15 millions pour Mario Kart World un an après le lancement de la Switch 2. Son monde ouvert n'a pas convaincu tout le monde et son prix de 89,99 euros en boîte a beaucoup fait parler, on vous en a parlé au lancement. Mario Kart 8 Deluxe, lui, se trouve pour bien moins cher et vient de gagner ce que son successeur n'a pas.
Nintendo entretient un jeu de neuf ans comme s'il sortait demain, et c'est plutôt rassurant pour ceux qui ont gardé leur cartouche en passant sur Switch 2. Le message envoyé aux acheteurs de Mario Kart World est un peu gênant, puisqu'ils ont payé jusqu'à 90 euros pour le jeu vitrine de la console et se retrouvent avec moins de joueurs sur le canapé que l'ancien. Pour l'instant, la meilleure soirée Mario Kart à huit sur Switch 2 se joue sur le jeu de 2017.
Une mise à jour tombée du ciel
Aucun Direct, aucune annonce, juste une notification de mise à jour le 1er septembre pour ceux qui ont encore la cartouche sur leur Switch 2. Une fois installée, Mario Kart 8 Deluxe exploite l'écran de la console et les téléviseurs haute définition, Nintendo parlant d'un rendu plus net sans donner de chiffre, et les chargements avant chaque course fondent. Il n'y a rien à acheter, pas de version Switch 2 Edition, puisque le jeu tourne en rétrocompatibilité. Les possesseurs de la première Switch récupèrent quand même une vitesse de base améliorée, un Boo qui ne ralentit plus hors piste et une option 96 courses en mode VS avec le Pass circuits additionnels.
Huit joueurs sur un seul écran
Le gros morceau, c'est le multijoueur local. Mario Kart 8 Deluxe accepte désormais de 5 à 8 joueurs sur la même console, à condition de brancher jusqu'à sept manettes et d'avoir au moins une Joy-Con 2 ou une manette Pro Switch 2 dans le lot. La caméra USB-C de Nintendo, vendue à part, affiche en plus le visage de chacun pendant la course, en local jusqu'à 4 joueurs et en ligne. Sauf que voilà, Mario Kart World, lui, ne dépasse pas 4 joueurs en écran partagé et tombe à 30 images par seconde dès qu'on est trois, alors qu'il a été conçu pour cette console.
Le jeu de 2017 fait toujours la loi
Mario Kart 8 Deluxe s'est vendu à plus de 71,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait le Mario Kart le plus vendu de l'histoire, contre un peu plus de 15 millions pour Mario Kart World un an après le lancement de la Switch 2. Son monde ouvert n'a pas convaincu tout le monde et son prix de 89,99 euros en boîte a beaucoup fait parler, on vous en a parlé au lancement. Mario Kart 8 Deluxe, lui, se trouve pour bien moins cher et vient de gagner ce que son successeur n'a pas.
On en dit quoi ?
Nintendo entretient un jeu de neuf ans comme s'il sortait demain, et c'est plutôt rassurant pour ceux qui ont gardé leur cartouche en passant sur Switch 2. Le message envoyé aux acheteurs de Mario Kart World est un peu gênant, puisqu'ils ont payé jusqu'à 90 euros pour le jeu vitrine de la console et se retrouvent avec moins de joueurs sur le canapé que l'ancien. Pour l'instant, la meilleure soirée Mario Kart à huit sur Switch 2 se joue sur le jeu de 2017.