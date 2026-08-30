Xbox détaille son Project Helix, et ça donne envie

On en dit quoi ?



Décliner Xbox en gamme après l'Ally a du sens, et penser prix accessible avant la puissance est même plutôt courageux vu la flambée des composants. Reste un doute. Microsoft traîne un lourd historique d'unifications ratées, et une offre éclatée en trop de références risque de perdre le joueur en rayon. Hâte de voir ça quand même.