Xbox détaille son Project Helix, et ça donne envie
Par Vincent Lautier - Publié le
La prochaine Xbox ne sera pas une console, mais toute une famille. Asha Sharma, la directrice générale de Xbox, vient de confirmer que Project Helix regroupera plusieurs appareils plutôt qu'une machine unique. Le lancement n'arrivera pas avant 2027, et la crise des composants impose déjà une drôle de priorité, le prix avant la puissance.
L'an dernier, Microsoft avait sorti un premier pied du salon avec la ROG Xbox Ally, une consile portable conçue avec Asus qui fait tourner l'univers Xbox sur Windows. C'était un galop d'essai, et la suite lui donne plutôt raison. Asha Sharma parle désormais d'une belle famille d'appareils. Concrètement, on s'attend à trois grandes catégories, une console de salon hybride entre PC et Windows au cœur du dispositif, des PC estampillés Xbox, et des portables plus nomades. Une même base technique déclinée en plusieurs machines, un peu comme un constructeur auto qui tire une berline, un break et un SUV d'une seule plateforme.
Interrogée sur ses priorités, la patronne de Xbox évoque l'efficacité énergétique et le tarif avant la course à la puissance. Elle ne cache rien de la situation problématique du moment, et parle carrément de crise pour la mémoire et le stockage. Les prix de ces deux postes flambent depuis des mois, tirés par les serveurs d'IA qui utilisent toutes les puces disponibles. Concevoir une console généreuse en mémoire coûte donc bien plus cher qu'il y a deux ans, et ce surcoût finit toujours sur le prix. La future PlayStation devra régler la même équation d'ailleurs. Le calendrier, lui, reste flou. Les kits de développement sont évoqués pour 2027, portés par un partenariat avec AMD et une puce au nom de code Magnus, mais Microsoft refuse pour l'instant d'avancer une date ferme.
Jusqu'à présent, chaque génération Xbox se résumait à une console, parfois deux. Éclater la marque en plusieurs appareils, c'est un vrai changement. Et Microsoft n'en est pas à son premier essai d'unification, après Windows Phone et les applications universelles, dont on l'issue fatale. Sauf que cette fois, la ROG Ally a déjà prouvé que l'idée tenait plutôt la route. Valve pousse d'ailleurs ses pions sur le même terrain avec sa Steam Machine
Décliner Xbox en gamme après l'Ally a du sens, et penser prix accessible avant la puissance est même plutôt courageux vu la flambée des composants. Reste un doute. Microsoft traîne un lourd historique d'unifications ratées, et une offre éclatée en trop de références risque de perdre le joueur en rayon. Hâte de voir ça quand même.
Une famille d'appareils plutôt qu'une seule console
L'an dernier, Microsoft avait sorti un premier pied du salon avec la ROG Xbox Ally, une consile portable conçue avec Asus qui fait tourner l'univers Xbox sur Windows. C'était un galop d'essai, et la suite lui donne plutôt raison. Asha Sharma parle désormais d'une belle famille d'appareils. Concrètement, on s'attend à trois grandes catégories, une console de salon hybride entre PC et Windows au cœur du dispositif, des PC estampillés Xbox, et des portables plus nomades. Une même base technique déclinée en plusieurs machines, un peu comme un constructeur auto qui tire une berline, un break et un SUV d'une seule plateforme.
Le prix avant les téraflops
Interrogée sur ses priorités, la patronne de Xbox évoque l'efficacité énergétique et le tarif avant la course à la puissance. Elle ne cache rien de la situation problématique du moment, et parle carrément de crise pour la mémoire et le stockage. Les prix de ces deux postes flambent depuis des mois, tirés par les serveurs d'IA qui utilisent toutes les puces disponibles. Concevoir une console généreuse en mémoire coûte donc bien plus cher qu'il y a deux ans, et ce surcoût finit toujours sur le prix. La future PlayStation devra régler la même équation d'ailleurs. Le calendrier, lui, reste flou. Les kits de développement sont évoqués pour 2027, portés par un partenariat avec AMD et une puce au nom de code Magnus, mais Microsoft refuse pour l'instant d'avancer une date ferme.
Un pari délicat
Jusqu'à présent, chaque génération Xbox se résumait à une console, parfois deux. Éclater la marque en plusieurs appareils, c'est un vrai changement. Et Microsoft n'en est pas à son premier essai d'unification, après Windows Phone et les applications universelles, dont on l'issue fatale. Sauf que cette fois, la ROG Ally a déjà prouvé que l'idée tenait plutôt la route. Valve pousse d'ailleurs ses pions sur le même terrain avec sa Steam Machine
On en dit quoi ?
Décliner Xbox en gamme après l'Ally a du sens, et penser prix accessible avant la puissance est même plutôt courageux vu la flambée des composants. Reste un doute. Microsoft traîne un lourd historique d'unifications ratées, et une offre éclatée en trop de références risque de perdre le joueur en rayon. Hâte de voir ça quand même.