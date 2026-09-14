Apple préparerait ses propres manettes de jeu pour l’iPhone ?

DEUX MANETTES REPÉRÉES DANS MACOS

UNE MANETTE BEATS PLUTÔT QU’APPLE ?

POUR L’IPHONE, MAIS PAS SEULEMENT

QU’EN PENSER ?



Une manette Apple — ou Beats — n’aurait rien de révolutionnaire en soi. Les utilisateurs peuvent déjà connecter facilement une DualSense, une manette Xbox ou de nombreux modèles MFi à leurs appareils. Pour convaincre, Apple devra donc proposer autre chose qu’une simple manette Bluetooth avec un logo Beats.



Le projet est néanmoins intéressant dans un contexte où Apple cherche progressivement à crédibiliser ses plateformes auprès des joueurs. Entre les puces toujours plus puissantes et l’arrivée de davantage de jeux AAA sur iPhone et Mac, le matériel commence à être là. Il ne reste plus qu'à construire un véritable écosystème autour.

La Pomme commercialise sur son site des manettes compatibles avec ses appareils, comme la Backbone One ou la SteelSeries Nimbus+, sans oublier la possibilité de connecter celles des PlayStation et Xbox. Mais elle pourrait bien proposer ses propres accessoires.Apple aurait prévu un bouton multi-directionnel, des boutons plus classiques et plusieurs moteurs haptiques, ainsi que potentiellement un accéléromètre et un gyroscope. Ces deux derniers composants permettraient d’. En revanche, aucune information suffisamment précise ne permet encore de connaître leur apparence ou même de savoir si les deux modèles adopteront le même format.Selon Mark Gurman, le projet serait bien réel, mais Apple pourrait finalement choisir une marque assez inattendue pour le commercialiser :. Le développement serait supervisé par des responsables de la filiale d’Apple. Une stratégie qui permettrait notamment de proposer un produit à un tarif plus accessible que s’il portait directement la pomme.: un positionnement généralement moins premium, des matériaux parfois plus simples, mais une intégration poussée avec l’écosystème Apple. Même si pour le moment,. Apple pourrait opter pour un contrôleur traditionnel ou pour un système venant encadrer l’iPhone, à la manière de la Backbone One. Les éléments découverts dans le code ne permettent pas encore de trancher.. Apple accueille désormais des jeux de plus en plus ambitieux sur iOS et cherche depuis plusieurs années à rapprocher les capacités graphiques de ses différentes plateformes.Mais l’accessoire pourrait également trouver sa place avec(vu que les références sont sur macOS). Tous deux acceptent déjà les contrôleurs MFi ainsi que les principales manettes de consoles., tout en récupérant au passage une partie du marché des accessoires gaming.