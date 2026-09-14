Apple préparerait ses propres manettes de jeu pour l’iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs références découvertes dans le code des dernières bêtas de macOS, Mark Gurman confirme qu’Apple travaille bien sur ses propres manettes pour l’iPhone. Avec une petite surprise : elles pourraient finalement être commercialisées sous la marque Beats.
La Pomme commercialise sur son site des manettes compatibles avec ses appareils, comme la Backbone One ou la SteelSeries Nimbus+, sans oublier la possibilité de connecter celles des PlayStation et Xbox. Mais elle pourrait bien proposer ses propres accessoires. Des références découvertes dans le code des dernières bêtas de macOS évoquent deux contrôleurs actuellement identifiés sous les numéros T6502 et T1057.
Le code donne déjà quelques indications sur leurs fonctionnalités. Apple aurait prévu un bouton multi-directionnel, des boutons plus classiques et plusieurs moteurs haptiques, ainsi que potentiellement un accéléromètre et un gyroscope. Ces deux derniers composants permettraient d’utiliser les mouvements de la manette directement dans les jeux. En revanche, aucune information suffisamment précise ne permet encore de connaître leur apparence ou même de savoir si les deux modèles adopteront le même format.
Selon Mark Gurman, le projet serait bien réel, mais Apple pourrait finalement choisir une marque assez inattendue pour le commercialiser : Beats. Le développement serait supervisé par des responsables de la filiale d’Apple. Une stratégie qui permettrait notamment de proposer un produit à un tarif plus accessible que s’il portait directement la pomme.
Beats utilise déjà cette recette avec certains de ses accessoires : un positionnement généralement moins premium, des matériaux parfois plus simples, mais une intégration poussée avec l’écosystème Apple. Même si pour le moment, on ne sait pas trop quelle forme pourrait prendre cette future manette. Apple pourrait opter pour un contrôleur traditionnel ou pour un système venant encadrer l’iPhone, à la manière de la Backbone One. Les éléments découverts dans le code ne permettent pas encore de trancher.
Une telle manette aurait évidemment du sens pour l’iPhone. Apple accueille désormais des jeux de plus en plus ambitieux sur iOS et cherche depuis plusieurs années à rapprocher les capacités graphiques de ses différentes plateformes.
Mais l’accessoire pourrait également trouver sa place avec l’Apple TV 4K, et pourquoi pas le Mac (vu que les références sont sur macOS). Tous deux acceptent déjà les contrôleurs MFi ainsi que les principales manettes de consoles.
Disposer de son propre périphérique permettrait donc à Apple de proposer une expérience plus cohérente entre l’iPhone, le Mac et le téléviseur, tout en récupérant au passage une partie du marché des accessoires gaming.
Une manette Apple — ou Beats — n’aurait rien de révolutionnaire en soi. Les utilisateurs peuvent déjà connecter facilement une DualSense, une manette Xbox ou de nombreux modèles MFi à leurs appareils. Pour convaincre, Apple devra donc proposer autre chose qu’une simple manette Bluetooth avec un logo Beats.
Le projet est néanmoins intéressant dans un contexte où Apple cherche progressivement à crédibiliser ses plateformes auprès des joueurs. Entre les puces toujours plus puissantes et l’arrivée de davantage de jeux AAA sur iPhone et Mac, le matériel commence à être là. Il ne reste plus qu'à construire un véritable écosystème autour.
DEUX MANETTES REPÉRÉES DANS MACOS
La Pomme commercialise sur son site des manettes compatibles avec ses appareils, comme la Backbone One ou la SteelSeries Nimbus+, sans oublier la possibilité de connecter celles des PlayStation et Xbox. Mais elle pourrait bien proposer ses propres accessoires. Des références découvertes dans le code des dernières bêtas de macOS évoquent deux contrôleurs actuellement identifiés sous les numéros T6502 et T1057.
Le code donne déjà quelques indications sur leurs fonctionnalités. Apple aurait prévu un bouton multi-directionnel, des boutons plus classiques et plusieurs moteurs haptiques, ainsi que potentiellement un accéléromètre et un gyroscope. Ces deux derniers composants permettraient d’utiliser les mouvements de la manette directement dans les jeux. En revanche, aucune information suffisamment précise ne permet encore de connaître leur apparence ou même de savoir si les deux modèles adopteront le même format.
UNE MANETTE BEATS PLUTÔT QU’APPLE ?
Selon Mark Gurman, le projet serait bien réel, mais Apple pourrait finalement choisir une marque assez inattendue pour le commercialiser : Beats. Le développement serait supervisé par des responsables de la filiale d’Apple. Une stratégie qui permettrait notamment de proposer un produit à un tarif plus accessible que s’il portait directement la pomme.
Beats utilise déjà cette recette avec certains de ses accessoires : un positionnement généralement moins premium, des matériaux parfois plus simples, mais une intégration poussée avec l’écosystème Apple. Même si pour le moment, on ne sait pas trop quelle forme pourrait prendre cette future manette. Apple pourrait opter pour un contrôleur traditionnel ou pour un système venant encadrer l’iPhone, à la manière de la Backbone One. Les éléments découverts dans le code ne permettent pas encore de trancher.
POUR L’IPHONE, MAIS PAS SEULEMENT
Une telle manette aurait évidemment du sens pour l’iPhone. Apple accueille désormais des jeux de plus en plus ambitieux sur iOS et cherche depuis plusieurs années à rapprocher les capacités graphiques de ses différentes plateformes.
Mais l’accessoire pourrait également trouver sa place avec l’Apple TV 4K, et pourquoi pas le Mac (vu que les références sont sur macOS). Tous deux acceptent déjà les contrôleurs MFi ainsi que les principales manettes de consoles.
Disposer de son propre périphérique permettrait donc à Apple de proposer une expérience plus cohérente entre l’iPhone, le Mac et le téléviseur, tout en récupérant au passage une partie du marché des accessoires gaming.
QU’EN PENSER ?
Une manette Apple — ou Beats — n’aurait rien de révolutionnaire en soi. Les utilisateurs peuvent déjà connecter facilement une DualSense, une manette Xbox ou de nombreux modèles MFi à leurs appareils. Pour convaincre, Apple devra donc proposer autre chose qu’une simple manette Bluetooth avec un logo Beats.
Le projet est néanmoins intéressant dans un contexte où Apple cherche progressivement à crédibiliser ses plateformes auprès des joueurs. Entre les puces toujours plus puissantes et l’arrivée de davantage de jeux AAA sur iPhone et Mac, le matériel commence à être là. Il ne reste plus qu'à construire un véritable écosystème autour.