Rendez-vous le 9 septembre pour la keynote Apple de rentrée !
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'envoyer les invitations pour sa conférence de rentrée. Rendez-vous le 9 septembre à 19 heures, heure française, avec pour slogan « Surprise and shine » et un logo lumineux traversé par un rayon de soleil. Au programme, les iPhone 18 Pro et Pro Max, mais surtout le tout premier iPhone pliable de la marque, l'un des lancements les plus attendus depuis des années.
La date est officielle, ce sera donc le mercredi 9 septembre, avec une présentation préenregistrée diffusée sur apple.com, YouTube et l'app Apple TV, pendant que la presse sera reçue à l'Apple Park de Cupertino. Fait assez rare, il n'y aura probablement pas d'iPhone standard cet automne, Apple ayant décidé de scinder son lancement annuel, en repoussant les iPhone 18, 18e et Air 2 au printemps 2027. Le reste de la gamme sera quand même là, avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 attendues, sans grande refonte mais avec de nouveaux processeurs, et probablement des AirPods 5. Le tout sur fond de changement de patron, puisque John Ternus doit prendre les commandes d'Apple le 1er septembre, Tim Cook glissant vers un rôle de président exécutif.
Côté iPhone 18 Pro, il ne faut pas s'attendre à un bouleversement visuel, les deux modèles gardant a priori le même design et les mêmes tailles d'écran que leurs prédécesseurs. Les nouveautés se logeraient plutôt sous la coque, avec trois pistes qui reviennent avec insistance, une ouverture variable pour le capteur photo principal, une Dynamic Island enfin réduite et le nouveau modem cellulaire C2 maison. Apple pourrait aussi élargir la palette de couleurs avec quatre teintes, dont un rouge foncé baptisé dark cherry, du noir, de l'argent et un bleu clair. Rien d'officiel pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais elles dessinent une génération d'évolution plus que de révolution.
C'est évidemment lui qu'on attend le plus. Ce premier iPhone pliable, que les rumeurs appellent iPhone Ultra, adopterait un format livre avec un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces et une dalle intérieure de 7,6 à 7,8 pouces, le tout dans un châssis en titane ultra-fin et avec un pli quasi invisible. Apple troquerait Face ID contre un Touch ID logé dans le bouton d'alimentation, avec deux caméras à l'avant et un double capteur au dos. Le prix, lui, s'annonce salé, puisqu'on parle d'un ticket d'entrée autour de 2000 dollars, voire jusqu'à 2400 ou 2500 dollars selon les sources, ce qui dépasserait sans doute largement les 2500 euros en France, taxes comprises. De quoi en faire l'iPhone le plus cher jamais vendu.
Un keynote sans iPhone d'entrée de gamme mais avec un pliable inédit et un nouveau PDG, on ne va pas se plaindre du programme. Le pari du format pliable arrive tard, longtemps après Samsung, mais Apple a l'habitude de débarquer en retard pour mieux peaufiner sa copie. Reste la question du prix, qui risque de réserver ce bel objet à une toute petite frange de fans fortunés, un peu dommage pour une première aussi symbolique. Dans tous les cas, on se retrouve sur Mac4ever pour suivre la Keynote en direct, le 9 septembre !
Un keynote calé au 9 septembre
La date est officielle, ce sera donc le mercredi 9 septembre, avec une présentation préenregistrée diffusée sur apple.com, YouTube et l'app Apple TV, pendant que la presse sera reçue à l'Apple Park de Cupertino. Fait assez rare, il n'y aura probablement pas d'iPhone standard cet automne, Apple ayant décidé de scinder son lancement annuel, en repoussant les iPhone 18, 18e et Air 2 au printemps 2027. Le reste de la gamme sera quand même là, avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 attendues, sans grande refonte mais avec de nouveaux processeurs, et probablement des AirPods 5. Le tout sur fond de changement de patron, puisque John Ternus doit prendre les commandes d'Apple le 1er septembre, Tim Cook glissant vers un rôle de président exécutif.
iPhone 18 Pro
Côté iPhone 18 Pro, il ne faut pas s'attendre à un bouleversement visuel, les deux modèles gardant a priori le même design et les mêmes tailles d'écran que leurs prédécesseurs. Les nouveautés se logeraient plutôt sous la coque, avec trois pistes qui reviennent avec insistance, une ouverture variable pour le capteur photo principal, une Dynamic Island enfin réduite et le nouveau modem cellulaire C2 maison. Apple pourrait aussi élargir la palette de couleurs avec quatre teintes, dont un rouge foncé baptisé dark cherry, du noir, de l'argent et un bleu clair. Rien d'officiel pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais elles dessinent une génération d'évolution plus que de révolution.
Le pliable, la vraie tête d'affiche
C'est évidemment lui qu'on attend le plus. Ce premier iPhone pliable, que les rumeurs appellent iPhone Ultra, adopterait un format livre avec un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces et une dalle intérieure de 7,6 à 7,8 pouces, le tout dans un châssis en titane ultra-fin et avec un pli quasi invisible. Apple troquerait Face ID contre un Touch ID logé dans le bouton d'alimentation, avec deux caméras à l'avant et un double capteur au dos. Le prix, lui, s'annonce salé, puisqu'on parle d'un ticket d'entrée autour de 2000 dollars, voire jusqu'à 2400 ou 2500 dollars selon les sources, ce qui dépasserait sans doute largement les 2500 euros en France, taxes comprises. De quoi en faire l'iPhone le plus cher jamais vendu.
On en dit quoi ?
Un keynote sans iPhone d'entrée de gamme mais avec un pliable inédit et un nouveau PDG, on ne va pas se plaindre du programme. Le pari du format pliable arrive tard, longtemps après Samsung, mais Apple a l'habitude de débarquer en retard pour mieux peaufiner sa copie. Reste la question du prix, qui risque de réserver ce bel objet à une toute petite frange de fans fortunés, un peu dommage pour une première aussi symbolique. Dans tous les cas, on se retrouve sur Mac4ever pour suivre la Keynote en direct, le 9 septembre !