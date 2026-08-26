Rendez-vous le 9 septembre pour la keynote Apple de rentrée !

On en dit quoi ?



Un keynote sans iPhone d'entrée de gamme mais avec un pliable inédit et un nouveau PDG, on ne va pas se plaindre du programme. Le pari du format pliable arrive tard, longtemps après Samsung, mais Apple a l'habitude de débarquer en retard pour mieux peaufiner sa copie. Reste la question du prix, qui risque de réserver ce bel objet à une toute petite frange de fans fortunés, un peu dommage pour une première aussi symbolique. Dans tous les cas, on se retrouve sur Mac4ever pour suivre la Keynote en direct, le 9 septembre !