Miss France 2025 : désolé pour le spoiler, mais on connaît déjà la gagnante !

Moïra André

Une IA qui scanne les réseaux sociaux

Les clés du succès de Miss Guadeloupe

Moïra André

L’IA, vraiment infaillible ?

Depuis cinq ans, Avisia s’amuse à prédire la future Miss France en analysant les données en ligne. Cette année, leur modèle s’appuie sur plus de 100 000 publications sur Instagram, X et TikTok. Mentions positives, hashtags populaires, nombre de likes et partages : rien n’échappe à l’algorithme.Résultat ? Miss Guadeloupe décroche la première place avec 68 % de chances de remporter le titre, devant Miss Martinique (56 %) et Miss Nord-Pas-de-Calais (55 %).Si Moïra André, Miss Guadeloupe, domine le classement, ce n’est pas un hasard.Elle a aussi tout donné au test de culture générale, où elle a terminé deuxième, juste derrière Miss Picardie. Un combo gagnant qui semble séduire autant sur les réseaux que sur le terrain.Et ce n’est pas tout : les Miss d’Outre-Mer ont toujours un avantage. Leur mobilisation régionale est souvent impressionnante, et l’édition 2025 confirme la tendance.À noter aussi la place solide de Miss Nord-Pas-de-Calais, une région habituée des podiums avec quatre victoires ces dix dernières années.Attention, ces prédictions sont à prendre avec des grosses pincettes. Certes, Avisia a vu juste deux fois en cinq ans, mais des surprises arrivent.Et pour cause : le vote du public, souvent imprévisible, ne peut pas être entièrement capté par l’algorithme.L’élection aura lieu ce 14 décembre, en direct de la Futuroscope Arena.Mais comme toujours, rien n’est joué avant la dernière minute. Après tout, un sourire, un discours touchant ou une réponse brillante peuvent tout changer au dernier moment. Vous en dites quoi vous ? Elle a ses chances la Miss Guadeloupe ?