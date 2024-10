Tim Cook : un taux d'adoption record pour iOS 18.1 (et l'IA d'Apple)

Un excellent taux d'adoption

Nous recevons déjà d'excellents commentaires de la part des clients et des développeurs et des stats très précoces, qui ne couvrent que trois jours de données : les utilisateurs adoptent iOS 18.1 à deux fois plus de temps qu'ils ont adopté iOS 17.1 au cours du trimestre de l'année précédente.

Apple, en retard et alors ?

Nous n'avons pas été les premiers à faire de l'intelligence, mais nous l'avons fait d'une manière que nous pensons être la meilleure pour le client …/… Nous n'avons aucun problème à ne pas être les premiers. Il s'avère qu'il faut un certain temps pour que cela soit vraiment génial

iOS 18.1 : toutes les nouveautés (IA ou pas) !

Résultats trimestriels Apple

D'un côté, il y a iOS 18.1 dont la version finale a été déployée lundi en même temps que la présentation de l'iMac M4. Cette dernière comprend notamment les outils d'écriture, les résumés de notification et le nettoyage dans l'application Photos. A l'opposé, iOS 17.1 était une mise à jour mineure, qui ne comprenait que des modifications à AirDrop, StandBy et à l'application Musique, ainsi que plusieurs corrections de bugs.La comparaison semble un peu disproportionnée et ne peut franchement tourner qu'en défaveur d'iOS 17.1., avec un certain retard.De même il manque certain détails importants pour comprendre l'ampleur du taux d'adoption. On ne sait pas s'il s'agit d'un taux global ou uniquement aux États-Unis (qui est la seule région bénéficiant d'Apple Intelligence., qui est sorti le même jour et qui ouvre les fonctions IA à davantage d'utilisateurs.. Dans une interview au, il s'était montré plus serein et avait balayé la question d'un revers de la main. Pour lui, Apple travaille avec l'IA depuis au moins dix ans, via l'apprentissage automatique (). Quant au déploiement public, le fait que la firme ne soit pas la première importe peu.Concernant Apple Intelligence, il précise :