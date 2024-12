Canvas est désormais dispo aux utilisateurs ChatGPT « gratuit »

Un outil dévoilé lors des « 12 jours d’OpenAI »

12 jours d’OpenAI

Un espace de travail interactif

Des fonctionnalités adaptées

Une meilleure collaboration IA-humain

C’est dans le cadre de son événement promotionnelqu’ OpenAI a annoncé l’accès généralisé à Canvas pour tous les utilisateurs de ChatGPT.Canvas propose une interface collaborative en temps réel permettant aux utilisateurs de travailler sur du texte ou du code tout en recevant des commentaires ciblés de la part de ChatGPT.Canvas propose une disposition en deux volets : à gauche, les échanges de questions-réponses, et à droite, l’espace de travail où s’affichent les modifications.Les fonctionnalités proposées sont essentiellement des suggestions d’amélioration pour le texte ou le code, des retours personnalisés et des options de personnalisation pour les utilisateurs ayant créé des GPT sur mesure. Canvas peut d’ailleurs être activé dans les paramètres des GPT sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques, et il me semble que c’est aussi une nouveauté.Canvas permet donc à tous les utilisateurs d’obtenir des commentaires détaillés sur du texte ou du code.Canvas intègre aussi des capacités avancées de codage : il peut exécuter du code Python directement, détecter et corriger des erreurs, et même générer des graphiques à partir des données entrées. Cette fonctionnalité rapproche Canvas des outils concurrents, comme Claude Artifacts d’Anthropic, qui propose déjà ce type de possibilités.En rendant Canvas accessible à tous, OpenAI améliore l’interaction entre les utilisateurs et l’IA.Son intégration avec les GPT personnalisés permet également d’étendre ses usages à des domaines plus spécifiques, pour peu que vous soyez à l’aise avec la personnalisation de ChatGPT OpenAI prévoit d’ajouter d’autres fonctionnalités à Canvas dans un avenir proche.