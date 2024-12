Selon Bruxelles, Google et Meta se seraient mis d’accord pour cibler les adolescents

Un partenariat publicitaire controversé

La Commission européenne s’intéresse de près à une collaboration secrète entre Google et Meta, révélée par une enquête du Financial Times en août 2024. Ce partenariat visait à promouvoir Instagram , propriété de Meta, auprès d’adolescents sur YouTube, plateforme appartenant à Alphabet, maison mère de Google.Ce projet aurait d’abord été testé au Canada avant de s’étendre aux États-Unis, pour être finalement abandonné après sa première médiatisation.Les politiques de Google interdisent toute personnalisation publicitaire basée sur l’âge, le sexe ou les centres d’intérêt des mineurs.Ces campagnes, pilotées par l’agence Publicis, ont suscité une polémique autour de l’exploitation des données des adolescents et du respect des règles éthiques. En octobre dernier, les autorités européennes ont demandé à Google de fournir des échanges internes, des présentations et des données liées à cette collaboration, dans le cadre d’une enquête plus large.Après ces révélations, Google a affirmé avoir mis fin à cette collaboration et renforcé ses politiques internes pour éviter de telles dérives à l’avenir. Meta , de son côté, n’a pas directement commenté les accusations, mais a également mis en place des mesures pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs sur Instagram. Ce partenariat soulève néanmoins des interrogations sur les pratiques des deux géants dans des marchés où la réglementation sur la publicité destinée aux mineurs est moins stricte, comme au Canada et aux États-Unis.Cette affaire refait surface dans un contexte où Google et Meta font face à une surveillance accrue de la part des régulateurs.Les autorités européennes cherchent désormais à vérifier si des campagnes similaires ont été menées sur le continent. Rappelons également que Google et Meta sont impliqués dans plusieurs enquêtes antitrust aux États-Unis et en Europe, ce qui alimente une méfiance généralisée vis-à-vis de pratiques publicitaires potentiellement problématiques.