Quelles sont les nouveautés pour iOS 18.2 (partie 3) ?

Modifications au niveau de l'interface

Le dispositif Commande de l’appareil photo peut reconnaître et répondre à plusieurs gestes et pressions, qu'il va falloir apprendre à utiliser !



• Un clic unique : ouvre l'application Appareil photo ou une application tierce compatible

• Un clic unique dans l'application Appareil photo : prend une photo,

• Appui prolongé : ouvre l'app Appareil photo et commence l'enregistrement vidéo,

• Un appui léger et unique : verrouille la mise au point et l'exposition sur un sujet (disponible plus tard à l'automne 2024),

• Double pression légère : ouvre un mini menu d'aperçu de l'appareil photo, qui permet aux utilisateurs de sélectionner différentes commandes comme l'exposition ou la profondeur de champ,

• Balayer la surface du bouton : ajuste différents paramètres tels que le zoom, l'exposition ou la profondeur de champ.

FONCTIONS IA

De nouvelles fonctions boostées à l'IA vont arriver avec iOS 18.2 pour les iPhone compatibles (iPhone 15 Pro / 15 Pro Max / toute la gamme iPhone 16 :



• Image Playground : la possibilité de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de sa photothèque

• Image Wand pour transformer les croquis / un espace vide ou une phrase clé dans une note, en images complètes directement dans l'application Notes

• Genmoji : la possibilité de créer des emojis personnalisés basés sur des prompts

• Intégration de ChatGPT avec Siri (avec GPT-4o d'OpenAI et le traitement en local)

• Nouvelles fonctionnalités pour les outils d'écriture : "Composer" et "Décrire votre changement"

• Intelligence visuelle pour les utilisateurs d'iPhone 16 uniquement (une fonctionnalité qui fournit des informations sur ce qui vous entoure via l'app Appareil Photo)

Cette année,, avec quelques ratés et beaucoup d'agacements (Apple est d'ailleurs revenue en arrière sur certaines d'entre elles).Jusqu'à présent, l’app proposait deux visuels possible : soit une vidéo en plein écran avec des bords noirs, sans aucun contrôle ni interface (1ère capture à gauche en dessous), ou bien un mode vignette avec tous les contrôles (2e capture au milieu, en dessous).Au niveau de l'iPhone 16 et de son bouton que l'on trouve dans l'application Réglages > Luminosité et affichage. Ce nouveau curseur -justement intitulé- s'il est décoché, permet de, même si l'écran est éteint, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent.Avec iOS 18.1, le bouton permet de prendre la photo si l'écran est allumé. A défaut, il faut plusieurs clics pour ouvrir l'application, puis prendre une photo. Une manipulation pas vraiment pratique pour prendre une photo rapidement.Pour finir, on trouve des améliorations esthétiques :. La nouvelle icône présente des contours légèrement plus épais, mais sans autre changement notable.Dans le cadre du(qui finira bien par arriver), la bêta 3 ajoute de nouvelles icônes pour les applicationsetIls ont été déplacés dans le menu contextuel, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent plus facilement activer les outils d'écriture chaque fois que du texte est sélectionné dans Notes., elle est désormais noire au lieu d'être multicolore. Il s'agit là d'un changement esthétique pour bien différencier le bot d'OpenAI et Apple Intelligence et ainsi ne surtout pas induire les utilisateurs en erreur (surtout si on va vite).Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par(la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...