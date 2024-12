Implants cérébraux : l’avant-garde d'une révolution neurotechnologique

Neuralink, un énième bébé d'Elon Musk

Precision Neuroscience : la subtilité au service de la santé

Onward, le spécialiste des lésions de la moelle épinière

Le pont digital européen ou interface cerveau-machine, développé par Onward Medical avec le centre de recherche biomédicale CEA Clinatec de Grenoble, a permis à un patient prénommé Gert-Jan de remarcher après qu’un accident de vélo l’ait rendu paraplégique

Inclusive Brains, un procédé révolutionnaire

ET les investisseurs dans tout cela ?

. En 2024, il a connu des avancées fulgurantes ayant obtenu les autorisations pour des essais cliniques humains, un pas crucial pour sa technologie visant à aider les patients paralysés ou atteints de troubles neurologiques. L’entreprise aspire également à étendre l’utilisation de ses implants pour améliorer les capacités cognitives humaines et, à plus long terme,A l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiques. En outre, Elon Musk espère, d'ici quatre ans, commercialiser un dispositif qui aiderait, y compris des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cancéreuses ou des problèmes de paralysie et de mémoire.Globalement, le but est de permettre une interaction directe entre le cerveau humain et les machines. Il s'agirait d'envoyer und'une caméra directement au cerveau, qui s'occupera de l'interpréter, et ce, en ne passant pas par l'oeil., et vingt-trois implants sur des singes mais seuls sept d'entre eux auraient survécu (sans que l'on sache si leur décès est lié ou pas à la puce).Co-fondée par Benjamin Rapoport -un ancien de Neuralink-, Précision Neuroscience est une société américaine d'interface cerveau-ordinateur (BCI). Elle a la particularité deSon interface est basée sur. Il peut collecter des centaines de fois plus de données neuronales que les réseaux de surface corticale traditionnels. La procédure ne nécessite pas de craniotomie, et l'implantation est conçue pour être réversible.Precision Neuroscience vise à, telles que la SLA et les lésions cérébrales traumatiques. Le but est ainsi de restaurer des fonctions perdues, comme la communication pour des patients atteints de paralysie, tout en minimisant les risques associés aux procédures chirurgicales invasives.permettant la récupération fonctionnelle des personnes souffrant de lésions médullaires et d'incapacités motrices.Le principe est d'aider les patients souffrant de lésions de la moelle épinière afin de les aider à retrouver leur mobilité. La technologie mise en œuvre permet ainsi dPour cela, la société travaille activement sur des dispositifs déjà testés avec succès sur des patients paraplégiques, leur permettant de marcher ou d’utiliser à nouveau leurs membres supérieurs.D'ailleurs la startup a tapé dans l'oeil de Jeff Bezos. Tant et si bien que l, cofondateurs d’Onward Medical, faisaient partie des invités triés sur le volet, présents à la conférence MARS organisée par le multimilliardaire et fondateur d’Amazon.Enfin, on peut aussi citer. Cette dernière a développé le projet d'interface neurale Prometheus, une technologie non invasive développée par Inclusive Brains et menée par Olivier Oullier, un professeur de neurosciences et de psychologie.En pratique,. Et ainsi, contrôler des objets par la pensée ! Ce procédé lui a d'ailleurs valu le surnom de(à la différence de celle d'Elon Musk, il n'y pas pas de puces implantée dans le cerveau).Pour rappel elle a testé sa technologie lors du parcours de la flamme. En effet, Nathalie -polyhandicapée- était un des porteurs de ladans les rues de la cité phocéenne. Elle n'a pas tenu la torche directement avec son bras mais, dont les mouvements étaient contrôlés via un système reposant sur l'IA et relié à son cerveau par des électrodes.Du côté des investisseurs,, grâce notamment aux avancées en intelligence artificielle, en imagerie médicale et en miniaturisation des dispositifs, qui ont rendu ces innovations réalisables. D'autant qu'avec une population vieillissante et une prévalence croissante des maladies neurodégénératives et des troubles neurologiques, la demande pour ces technologies explose.Les avancées qu'il est tout à fait possible d'envisager à présent promettent de révolutionner des domaines tels que la médecine, l’éducation, et même l’amélioration des capacités humaines.