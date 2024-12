Instagram teste des outils vidéo propulsés par l’IA pour remplacer les filtres

Des vidéos personnalisées en un clic

donner plus de liberté aux créateurs pour réaliser leurs idées

Les marques et créateurs : premières cibles

artificiels

Ces outils, qui utiliseront le modèle d’IA Movie Gen de Meta, doivent permettre de transformer les vidéos de manière radicale, et en quelques clics. À partir d’un simple texte, les utilisateurs pourront changer un arrière-plan, ajouter des objets ou même transformer leur apparence, comme en marionnette par exemple. Lors de sa démonstration, Mosseri a montré des exemples de modifications allant d’un accessoire ajouté à une refonte complète du décor.Pour les 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels d’Instagram, cela pourrait représenter une nouvelle étape dans la personnalisation des contenus.Du côté des marques et des créateurs, ces nouveautés ouvrent des perspectives intéressantes. Les entreprises pourraient s’en servir pour des démonstrations de produits interactives ou des campagnes immersives, de leurs côtés les créateurs pourront produire des contenus plus engageants avec moins d’efforts techniques.Des critiques pointent déjà un risque d’accentuation des contenus, ce qui éloignerait encore plus les réseaux sociaux de leur vocation première : partager des expériences authentiques. Côté technique, des modèles similaires comme OpenAI’s Sora ou Adobe Firefly ont montré leurs limites lors de leurs débuts, avec des erreurs fréquentes dans les mouvements humains ou les interactions visuelles, cela risque aussi d’être le cas sur ce type de fonctionnalité.L’arrivée de Movie Gen sur Instagram sera dans tous les cas une avancée technologique à suivre de près,dans les stories et dans les directs Instagram.