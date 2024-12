Instagram permet désormais de programmer vos DMs

La programmation de message privé sur Instagram

Comment ça marche ?

Mais toujours pas de programmation des publications pour tous

Quelle messagerie utilisez-vous ?

La fonctionnalité est assez simple, vous allez dans vos messages privés, vous choisissez le ou la destinataire, vous tapez votre message, vous maintenez le bouton d’envoi et hop,Cette fonction ne changera pas votre vie, mais elle peut être pratique pour organiser des rappels, planifier des messages d’anniversaire ou éviter d’envoyer des textos nocturnes qui trahissent vos heures d’insomnie.Un petit bandeau indiquera aussi combien de messages sont en attente d’envoi. Vous allez du coup pouvoir planifier tous vos messages de bonne année grâce à cette fonctionnalité !Ce qui est curieux, c’est qu’ Instagram sort cette fonctionnalité avant d’élargir la programmation des publications et des Reels à tous les utilisateurs (la fonction existe, mais elle est actuellement réservée aux comptes professionnels).là où se concentre aujourd’hui une grosse partie de l’activité des utilisateurs. C’est aussi une manière de se battre sur le terrain de Snapchat , qui est toujours très utilisé pour sa messagerie privée, en particulier par les plus jeunes.Pour revenir aux DM, côté entreprises et créateurs de contenu, cette option ouvre de nouvelles possibilités pour atteindre leur audience à des moments stratégiques.même si ça ne semble pas encore possible, ça pourrait bien arriver un de ces jours.Reste à voir si cette fonctionnalité sera vraiment utilisée, ou si elle restera dans les tiroirs des options rarement utilisées.D’ailleurs tiens, petite question, quelles sont les applications de messagerie que vous utilisez le plus avec vos proches ? Vous avez tendance à en utiliser toute une flopée, ou vous avez réussi à centraliser tout le monde au même endroit ?