ChatGPT pour macOS s’ouvre à plus d’applications, dont Notes

Et en plus ça fonctionne

Ce qui change avec cette mise à jour

Fonctionnement de l’intégration

Work with Apps

Une évolution progressive

ChatGPT peut désormais interagir avec :Apple Notes, Notion, Quip, BBEdit, Android Studio, PyCharm, WebStorm, et bien d’autres.Une fonctionnalité bien pratique pour ceux qui travaillent sur plusieurs projets en même temps.Une fois activée dans les paramètres, elle permet à ChatGPT d’accéder aux contenus d’applications spécifiques que l’utilisateur autorise. Par exemple, avec Apple Notes, il suffit d’ouvrir une note, de lancer ChatGPT via un raccourci clavier (Option + Shift + 1) et de poser une question ou demander une modification.Les utilisateurs conservent le contrôle total de l’accès aux applications, et OpenAI assure que ces données sont traitées selon les protocoles de confidentialité habituels. Le mode vocal avancé fait également partie des nouveautés. Il permet de communiquer avec ChatGPT sans clavier, une option utile pour des tâches simples comme planifier un événement ou corriger des erreurs rapidement.Les utilisateurs gratuits devront attendre l’année prochaine pour accéder à ces fonctionnalités, une disponibilité sur Windows est aussi prévue.Même s’il faut admettre que chaque mise à jour de ce type oblige les utilisateurs à changer un peu plus leurs habitudes, ce qui ne se fait pas toujours sans mal.